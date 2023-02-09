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Общество / Авто и транспорт
9 февраля 2023, 16:33

В Екатеринбурге продлят пять автобусных маршрутов

  Марина Сапожникова
автобус

На пяти городских маршрутах с 11 февраля появятся новые остановки. Фото: Галина Соловьева

На нескольких автобусных маршрутах будут введены дополнительные остановки. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, схема движения изменится с 11 февраля 2023 года. 

С целью улучшения транспортного обслуживания ЕМУП "Гортранс" добавит остановку "Рамада" на пути следования маршрута № 01.

Также до ТЦ "Лента" в Академическом будут продлены маршруты № 05, 012, 019, 46. Автобусы будут двигаться по улицам Вильгельма де Геннина, Академика Парина, Бориса Рябинина, Академика Сахарова. На маршруте появятся три новых остановки: "Детский сад № 43", "Патрушиха", "ТЦ Лента".

Маршрут № 46 до "Ленты" пойдет по улицам Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова. На маршруте будут введены остановки "Школа № 79", "ТЦ Лента".

Ранее сообщалось о том, что для участников "Лыжни России" в Екатеринбурге на один день сделают бесплатным проезд в общественном транспорте.

Областная газета Свердловской области

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