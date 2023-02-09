В Екатеринбурге продлят пять автобусных маршрутов

На пяти городских маршрутах с 11 февраля появятся новые остановки. Фото: Галина Соловьева

На нескольких автобусных маршрутах будут введены дополнительные остановки. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, схема движения изменится с 11 февраля 2023 года.

С целью улучшения транспортного обслуживания ЕМУП "Гортранс" добавит остановку "Рамада" на пути следования маршрута № 01.

Также до ТЦ "Лента" в Академическом будут продлены маршруты № 05, 012, 019, 46. Автобусы будут двигаться по улицам Вильгельма де Геннина, Академика Парина, Бориса Рябинина, Академика Сахарова. На маршруте появятся три новых остановки: "Детский сад № 43", "Патрушиха", "ТЦ Лента".

Маршрут № 46 до "Ленты" пойдет по улицам Вильгельма де Геннина и Академика Сахарова. На маршруте будут введены остановки "Школа № 79", "ТЦ Лента".

Ранее сообщалось о том, что для участников "Лыжни России" в Екатеринбурге на один день сделают бесплатным проезд в общественном транспорте.