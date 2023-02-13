Темы дня

Общество / Авто и транспорт
13 февраля 2023, 14:43

Правительство РФ выделило на строительство трассы Москва — Казань еще 30 млрд рублей

заседание кабмина

Благодаря этим средствам участок в Московской области длиной 42,5 км будет введен в эксплуатацию досрочно. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабмина 30 млрд рублей на опережающее строительство трассы М-12 Москва — Казань. Благодаря этим средствам участок в Московской области длиной 42,5 км будет введен в эксплуатацию досрочно.

Трасса М-12 строится в рамках федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Эта дорога обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Как сообщает пресс-служба Правительства, новая трасса придаст импульс экономическому развитию регионов, будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, а также повышению надежности и скорости поставок товаров.

"Важно, чтобы все средства были использованы максимально эффективно и по назначению", — отметил Михаил Мишустин и поручил Минтрансу РФ держать ситуацию на контроле.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.02.2023, 17:16 / Общество
Девять свердловских городов получат деньги на благоустройство
13.02.2023, 15:50 / Общество
ФСБ пресекла деятельность сторонника ИГИЛ* в Екатеринбурге
13.02.2023, 15:35 / Общество
В Богдановиче более 30 детей-сирот получили новые квартиры
13.02.2023, 14:43 / Общество
Правительство РФ выделило на строительство трассы Москва — Казань еще 30 млрд рублей
13.02.2023, 13:50 / Общество
В свердловских МФЦ помогли оформить 35 тысяч карт болельщиков