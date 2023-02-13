Новые тарифы в общественном транспорте Екатеринбурга начнут действовать с 20 февраля

Разовая поездка подорожает до 33 рублей с 20 февраля. Фото: Павел Ворожцов

С 20 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга по разовым поездкам увеличится до 33 рублей. По проездным билетам тариф изменится с 1 марта, об этом на брифинге заявил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

"По ряду тарифных линеек некоторые по стоимости будут снижаться", — отметил Алексей Бубнов.

Он добавил, что средства, полученные в результате увеличения тарифа, будут направляться на повышение заработной платы водителей и кондукторов, часть — на обновление подвижного состава. Речь идет о приобретении автобусов, троллейбусов и трамваев.

"В этом году с помощью поддержки, которую оказал Президент России, мы осуществили закупку 50 троллейбусов, первая поставка будет уже к концу этого месяца. Также мы планируем приобретать трамваи, как для существующих маршрутов, так и для строящихся новых маршрутов в Академический и Солнечный", — сообщил замглавы Екатеринбурга.

Алексей Бубнов отметил, что сейчас средний возраст автобусов Екатеринбурга составляет 7 лет, у трамваев — 40 лет. Потому парк линейного транспорта продолжит обновляться.