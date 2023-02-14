На участке скоростной трассы М-12 в Свердловской области завершаются земляные работы

В Свердловской области протяженность нового четырехполосного участка скоростной трассы составит 42 километра. Фото: пресс-служба ГК "Автодор"

Дорожники завершают земляные работы на участке скоростной трассы Москва — Казань — Екатеринбург (М-12), расположенного в Свердловской области. Речь идет об отрезке от Дюртюлей до Ачита.

Строительством автобана занимается госкомпания "Автодор". Там заявили, что сейчас ведут подготовку земляного полотна, укладывают водопропускные трубы, заполняют подземные пустоты, устанавливают системы, с помощью которых будут отслеживать карстово-суффозионные процессы (вымывание подземными водами горных пород. — Прим. ред.). На объекте задействованы более 500 человек и около 110 единиц техники, сообщает департамент информационной политики региона.

Также в этом году планируется установка опор и пролетов для большинства искусственных сооружений. Перед этим будут подготовлены свайные фундаменты. Всего на участке скоростной трассы, проходящей в Свердловской области, намерены построить 12 искусственных сооружений, в это число входят мосты, био- и сельхозпереходы. К возведению транспортных развязок строители готовятся приступить в 2024 году.

"В рамках созданной губернатором Евгением Куйвашевым рабочей группы мы оказываем максимальное содействие организации работ на участке дороги Дюртюли — Ачит, которое ведет компания "Автодор". Речь идет об оформлении земельных участков, отвода участков для разработки щебня и грунта для устройства земляного полотна. Мы активно взаимодействуем с муниципалитетами, чтобы при строительстве трассы не пострадали местные корреспонденции. Работаем над тем, чтобы при строительстве были предусмотрены пешеходные переходы, съезды, развороты там, где они необходимы. У нас нет никаких сомнений, что задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, будет выполнена — участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург будет построен в 2024 году", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

В Свердловской области протяженность нового четырехполосного участка трассы составит 42 километра. На нем будут расположены две многофункциональные зоны с детскими площадками, заправками, общепитом и местами для отдыха. Участок Дюртюли — Ачит станет продолжением скоростной трассы от Москвы до Екатеринбурга и транспортного маршрута "Россия". По предварительным подсчетам, дорога на автомобиле из российской столицы до областного центра Среднего Урала сократится с 35 до 17 часов.

Напомним, ранее Правительство России выделило на строительство трассы Москва — Казань еще 30 миллиардов рублей.