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Общество / Авто и транспорт
15 февраля 2023, 12:13

В Кольцово запускают регулярные рейсы в столицу Карелии

Самолет

Из Екатеринбурга в Петрозаводск самолеты будут летать по вторникам и пятницам. Фото: Алексей Кунилов

Со 2 мая из Екатеринбурга можно будет улететь в Петрозаводск. Рейсы из аэропорта Кольцово запускает компания "Северсталь Авиа".

Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. На маршрутах будут задействованы самолеты CRJ 200.

Из Екатеринбурга лайнеры будут вылетать в 16:00, отправление из Петрозаводска запланировано на 17:15 по местному времени, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Время в пути составит чуть больше двух часов.

Напомним, ранее стало известно, что из Екатеринбурга с октября 2023 года будут запущены прямые рейсы в новый аэропорт штата Гоа — Нью Гоа Манохар.

Областная газета Свердловской области

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