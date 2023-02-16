Для наземного метро Екатеринбурга планируют использовать "Ласточки"

"Ласточки"хотят задействовать в маршрутах наземного метро Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

Для перевозки пассажиров по линиям наземного метро, которое планируют создать в Екатеринбурге, городские власти хотят задействовать "Ласточки". Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

По словам градоначальника, для наземного метро будут использованы железнодорожные пути, расположенные в черте города. Рельсовое хозяйство освободилось после того, как РЖД и СвЖД вынесли сортировочные работы из центра Екатеринбурга.

"Недавно по инициативе губернатора поезд "Ласточка" пошел на север области. Люди получили возможность в очень комфортной электричке преодолевать серьезные расстояния. Не использовать такие поезда в городской среде было бы неправильно. Маршруты сформированы. В городских условиях по скорости поезда "Ласточка" будут сопоставимы с метро. От Керамики до Восточной можно будет за 15 минут доехать, а не за 1,5 часа, стоя в пробке", — заявил в эфире радио "Комсомольская правда" Алексей Орлов.

Глава города добавил, что для наземного метро в планах построить новые платформы. Стоимость поездки будет сопоставима с ценой на проезд в автобусе или трамвае. Ожидается, что на первом этапе транспортное сообщение будет организовано из Новокольцовского района, где строятся общежития для студентов.

Также Алексей Орлов рассказал, что до конца года в Академический район Екатеринбурга будет построена трамвайная ветка. Для новой линии нужно минимум 20 новых трехсекционных трамваев, стоимость каждого составляет 150 млн рублей.

"Необходимо решить задачу обеспечения новой трамвайной линии новым трамвайным парком. Мы активно эту работу проводим с нашими федеральными институтами развития. Я на прошлой неделе был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-президентов. Обсуждались варианты решения этой сложнейшей задачи", — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, ранее в городской администрации сообщили, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 20 февраля.