Стала известна стоимость проездных в общественном транспорте Екатеринбурга

Новые тарифы начнут действовать в марте. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил тарифную сетку для проездных билетов в общественном транспорте. Данные опубликованы на сайте городской администрации.

Как следует из постановления главы Екатеринбурга, электронный проездной билет на автобус, метро, трамвай и троллейбус, который действует в течение месяца, будет стоить:

для школьников — 1 100 рублей;

для студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов — 1 700 рублей;

для граждан — 2 500 рублей;

для организаций — 2 600 рублей.

"Е-карта" на месяц поездок для одного вида транспорта (автобус, трамвай или троллейбус) обойдется:

для школьников — 760 рублей;

для граждан — 2 300 рублей (кроме троллейбуса).

Электронный проездной билет на 60 дней для трех видов транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) будет стоить:

не более 20 поездок — 585 рублей;

не более 40 поездок — 1 150 рублей;

не более 70 поездок — 1 960 рублей;

Одна поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро, оплаченная через электронный кошелек, обойдется:

для школьников — 28,50 рублей;

для студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов — 29,50 рублей,

для граждан — 31 рубль.

33 рубля придется заплатить за электронный пересадочный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус). Он действует в течение 30 минут с начала первой поездки. Пересадочный билет на 60 минут на все виды общественного транспорта Екатеринбурга можно будет приобрести за 62 рубля. Также скидки на проезд предусмотрены для отдельных категорий граждан. Новые тарифы начнут действовать в марте.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга по разовым поездкам увеличится до 33 рублей с 20 февраля.