Проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге стал стоить 33 рубля

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга стал стоить 33 рубля. Фото: Алексей Кунилов

С 20 февраля в Екатеринбурге до 33 рублей подорожал проезд в общественном транспорте. Такая цена за разовую поездку на пересадочный билет распространяется на три вида наземного транспорта — автобус, троллейбус и трамвай, столько же стоит билет в метро.

Билет стоимостью 33 рубля действителен в автобусе, трамвае, троллейбусе в течение 30 минут с начала первой поездки. Пересадочный билет на 60 минут на все виды общественного транспорта Екатеринбурга стоит 62 рубля. Предусмотрены скидки на проезд для отдельных категорий граждан.

В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области сообщили, что рост стоимости проезда в наземном общественном транспорте, а также метро уральской столицы был значительно ограничен. Изначально перевозчики просили поднять цену за проезд до 40 рублей. РЭК увеличила стоимость на 1 рубль — до 33 рублей.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил тарифную сетку для проездных билетов в общественном транспорте. Данные опубликованы на сайте городской администрации.