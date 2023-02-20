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Общество / Авто и транспорт
20 февраля 2023, 10:12

Проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге стал стоить 33 рубля

  Марина Сапожникова
Кондуктор

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга стал стоить 33 рубля. Фото: Алексей Кунилов

С 20 февраля в Екатеринбурге до 33 рублей подорожал проезд в общественном транспорте. Такая цена за разовую поездку на пересадочный билет распространяется на три вида наземного транспорта — автобус, троллейбус и трамвай, столько же стоит билет в метро.

Билет стоимостью 33 рубля действителен в автобусе, трамвае, троллейбусе в течение 30 минут с начала первой поездки. Пересадочный билет на 60 минут на все виды общественного транспорта Екатеринбурга стоит 62 рубля. Предусмотрены скидки на проезд для отдельных категорий граждан.

В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области сообщили, что рост стоимости проезда в наземном общественном транспорте, а также метро уральской столицы был значительно ограничен. Изначально перевозчики просили поднять цену за проезд до 40 рублей. РЭК увеличила стоимость на 1 рубль — до 33 рублей. 

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил тарифную сетку для проездных билетов в общественном транспорте. Данные опубликованы на сайте городской администрации.

Областная газета Свердловской области

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Проезд в общественном транспорте в Екатеринбурге стал стоить 33 рубля