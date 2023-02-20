Проект наземного метро в Екатеринбурге получит дополнительное финансирование

Проект наземного метро Екатеринбурга получит за 2 года 150 млн рублей дополнительного финансирования. Фото: Алексей Кунилов

В 2023 году на реализацию проекта наземного метро в Екатеринбурге будет направлено 50 млн рублей дополнительного финансирования, в 2024 году вдвое больше — 100 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Для Екатеринбурга и городов агломерации этот проект был и остается приоритетным. Он востребован жителями наших городов, и очень важно, чтобы у проекта был региональный статус", — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В ближайшее время городские власти совместно со СвЖД планируют завершить модернизацию и благоустройство двух станций для наземного метро: "ВИЗ" и "Синие Камни". На объектах оборудуют новые платформы, установят навесы, ограждения, смонтируют уличное освещение, отремонтируют тротуары.

Сейчас железнодорожники завершают подготовку технико-экономического обоснования первого этапа проекта наземного метро, который включает создание и запуск в работу маршрута "Новокольцовский". Он охватит жилой сектор, объекты Международного фестиваля университетского спорта, выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", логистические центры вдоль Кольцовского тракта, аэропорт Кольцово. Протяженность маршрута составит 40 километров, из которых 11 км придется на новые пути.

"На маршруте будет 17 остановок, из них 6 — новых: "Таганский Ряд", "Готвальда", "Студенческая", "ЭКСПО", "Сима-Ленд" и "Аэропорт Кольцово", — рассказал начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Напомним, в создаваемом в Екатеринбурге наземном метро для перевозки пассажиров планируют задействовать "Ласточки".