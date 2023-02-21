Единый тариф в городских электричках Екатеринбурга начнет действовать с 24 февраля

На электрички, курсирующие в пределах Екатеринбурга, установлен тариф в размере 35 рублей. Фото: пресс-служба СвЖД

С 24 февраля в электричках, курсирующих в пределах муниципального образования "город Екатеринбург", будет действовать единый городской тариф (ЕГТ) на проезд. Стоимость одной поездки составит 35 рублей.

Единый городской тариф будет действовать на 35 станциях и остановочных пунктах СвЖД:

Екатеринбург-Пассажирский,

о. п. ВИЗ,

о. п. Электродепо,

Екатеринбург-Сортировочный,

о. п. Огородная, Шувакиш,

о. п. Палкино, Северка,

о. п. Палкино (Дружинино),

обп. Перегон,

о. п. 1639-й км,

о. п. Первомайская,

Шарташ,

о. п. Лесотехническая,

о. п. Ботаническая,

Уктус,

о. п. Вторчермет,

Керамик,

о. п. 21-й км (Полевской),

Сысерть,

о. п. Шабровская,

рзд. Приисковый,

рзд. Путевка,

о. п. Чапаевская,

о. п. Чапаевская II,

о. п. Лечебный,

о. п. Компрессорный Завод,

Кольцово,

Аэропорт Кольцово,

о. п. Большая Поляна (ранее 1826-й км),

Исток,

о. п. Хуторята,

о. п. Глубокое,

Аппаратная,

Березит.

Дальность поездки в пределах муниципалитета теперь не влияет на цену билета, сообщает пресс-служба СвЖД. Также для пассажиров действуют все виды льгот на проезд в электричках.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге намерены развивать наземное метро, в течение двух лет проект получит дополнительное финансирование.