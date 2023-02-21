Единый тариф в городских электричках Екатеринбурга начнет действовать с 24 февраля

С 24 февраля в электричках, курсирующих в пределах муниципального образования "город Екатеринбург", будет действовать единый городской тариф (ЕГТ) на проезд. Стоимость одной поездки составит 35 рублей.
Единый городской тариф будет действовать на 35 станциях и остановочных пунктах СвЖД:
- Екатеринбург-Пассажирский,
- о. п. ВИЗ,
- о. п. Электродепо,
- Екатеринбург-Сортировочный,
- о. п. Огородная, Шувакиш,
- о. п. Палкино, Северка,
- о. п. Палкино (Дружинино),
- обп. Перегон,
- о. п. 1639-й км,
- о. п. Первомайская,
- Шарташ,
- о. п. Лесотехническая,
- о. п. Ботаническая,
- Уктус,
- о. п. Вторчермет,
- Керамик,
- о. п. 21-й км (Полевской),
- Сысерть,
- о. п. Шабровская,
- рзд. Приисковый,
- рзд. Путевка,
- о. п. Чапаевская,
- о. п. Чапаевская II,
- о. п. Лечебный,
- о. п. Компрессорный Завод,
- Кольцово,
- Аэропорт Кольцово,
- о. п. Большая Поляна (ранее 1826-й км),
- Исток,
- о. п. Хуторята,
- о. п. Глубокое,
- Аппаратная,
- Березит.
Дальность поездки в пределах муниципалитета теперь не влияет на цену билета, сообщает пресс-служба СвЖД. Также для пассажиров действуют все виды льгот на проезд в электричках.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге намерены развивать наземное метро, в течение двух лет проект получит дополнительное финансирование.