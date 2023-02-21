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Общество / Авто и транспорт
21 февраля 2023, 20:01

Единый тариф в городских электричках Екатеринбурга начнет действовать с 24 февраля

Электричка

На электрички, курсирующие в пределах Екатеринбурга, установлен тариф в размере 35 рублей. Фото: пресс-служба СвЖД

С 24 февраля в электричках, курсирующих в пределах муниципального образования "город Екатеринбург", будет действовать единый городской тариф (ЕГТ) на проезд. Стоимость одной поездки составит 35 рублей.

Единый городской тариф будет действовать на 35 станциях и остановочных пунктах СвЖД:

  • Екатеринбург-Пассажирский,
  • о. п. ВИЗ,
  • о. п. Электродепо,
  • Екатеринбург-Сортировочный,
  • о. п. Огородная, Шувакиш,
  • о. п. Палкино, Северка,
  • о. п. Палкино (Дружинино),
  • обп. Перегон,
  • о. п. 1639-й км,
  • о. п. Первомайская,
  • Шарташ,
  • о. п. Лесотехническая,
  • о. п. Ботаническая,
  • Уктус,
  • о. п. Вторчермет,
  • Керамик,
  • о. п. 21-й км (Полевской),
  • Сысерть,
  • о. п. Шабровская,
  • рзд. Приисковый,
  • рзд. Путевка,
  • о. п. Чапаевская,
  • о. п. Чапаевская II,
  • о. п. Лечебный,
  • о. п. Компрессорный Завод,
  • Кольцово,
  • Аэропорт Кольцово,
  • о. п. Большая Поляна (ранее 1826-й км),
  • Исток,
  • о. п. Хуторята,
  • о. п. Глубокое,
  • Аппаратная,
  • Березит.

Дальность поездки в пределах муниципалитета теперь не влияет на цену билета, сообщает пресс-служба СвЖД. Также для пассажиров действуют все виды льгот на проезд в электричках. 

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге намерены развивать наземное метро, в течение двух лет проект получит дополнительное финансирование. 

Областная газета Свердловской области

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