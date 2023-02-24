Ночью дороги Свердловской области расчищали от снега 345 уборочных машин

На дорогах региона продолжает работать 221 уборочная машина. Фото: Алексей Кунилов

345 единиц уборочной техники было выведено сегодня ночью на расчистку дорог Свердловской области. После выпавших осадков высота снежного покрова составила 10 сантиметров. Ограничения на дорогах региона не вводились.

В уборке были задействованы 254 комбинированные дорожные машины, 46 автомобилей с отвалом, 31 автогрейдер и 14 единиц другой техники, рассказали в Управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Для ликвидации гололеда и гололедицы было израсходовано 252 тонны песка и почти 10 тонн песко-соляной смеси, а также 36 тонн специальных реагентов. Работа по расчистке региональных дорог будет продолжена, сейчас на линию выведена 221 снегоуборочная машина, уточняет департамент информационной политики Свердловской области.

Действия подрядчиков по уборке дорог находятся на контроле Управления автодорог региона. Следить за ситуацией на трассах в реальном времени специалистам помогает 51 автоматический пост дорожного контроля с метеодатчиками и видеокамерами.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства призывают водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать ПДД и проявлять осторожность. Автомобилистам рекомендуют выбирать аккуратный стиль вождения, а также не мешать технике расчищать трассы.

На уборку дорог I категории подрядчикам отводится до 4 часов после окончания снегопада, II, III, IV категорий — до 6 часов, V категории — 12 часов. На расчистку тротуаров даются сутки. В Свердловской области почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1200 единиц техники. Сообщать о неубранных участках можно по телефонам (343) 261‑79‑83 и (343) 262‑50‑65.

Напомним, ранее в ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей о сложной дорожной обстановке из-за снегопада.