В режиме нон-стоп

Из Екатеринбурга до Верхотурья на «Ласточке» можно доехать за 4 часа 20 минут. Стоимость билета – 614 рублей. Действуют все виды льгот. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ выделил Верхотурью 8,7 млн рублей из резервного фонда правительства региона. Средства пойдут на приобретение двух автобусов, которые будут встречать пассажиров скоростного электропоезда «Ласточка» – местных жителей и туристов. Это позволит повысить транспортную доступность муниципалитета и его туристическую привлекательность, отметил глава региона.

Месяц назад Свердловская железная дорога запустила скоростную электричку «Ласточка» из Екатеринбурга до станции Бокситы в Североуральском городском округе. Она быстро стала популярной у жителей отдаленных северных территорий – пассажирами поезда стали более 11,5 тысячи человек. «Ласточка» курсирует между Екатеринбургом и Бокситами ежедневно, средняя заполняемость рейсов – 82 процента, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Опыт есть В Североуральске пассажиров «Ласточки» уже встречает муниципальный автобус. Он отвозит жителей от станции Бокситы в город и близлежащие поселки Черемухово, Калья, Третий Северный, преодолевая расстояние в девять с лишним километров. – В ближайшее время планируется решить вопрос о продлении маршрута непосредственно до железнодорожного вокзала Североуральска. Пока людей возим на автобусе, он вместительный – 42 места – и достаточно комфортный. Жители активно приобретают билеты на «Ласточку», автобус не простаивает, – сказала глава Североуральска Светлана Миронова.

Маршрут электрички проходит через Верхотурье. Скоростной, комфортный и безопасный транспорт явно будет способствовать росту числа паломников и туристов, утверждают в местной мэрии. Но, чтобы доставить людей с железнодорожной станции непосредственно в город, нужны автобусы.

– Станция располагается в поселке Привокзальный в восьми километрах от города, – пояснил глава Верхотурья Алексей Лиханов. - Автопарк муниципального предприятия сильно изношен, мы стараемся его постепенно обновлять, но средств местного бюджета не хватает. Для населения и гостей округа, конечно, нужен более приличный транспорт.

Справка Верхотурье – один из старейших городов Свердловской области. Он основан в 1598 году и нынче отмечает 425-летие. Город называют уральским Иерусалимом: здесь сосредоточены уникальные древние церкви и монастыри, памятники архитектуры, а также кремль – самый маленький по площади из всех русских кремлей. Город включен в основные туристические маршруты региона, и поток туристов не иссякает. К примеру, местный Дом народных художественных промыслов и ремесел за 2022 год посетило более 3,5 млн человек. В этом году православный праздник Крещение Господне в Верхотурье отметили губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Алексей Лиханов рассказал о проблеме губернатору Евгению Куйвашеву во время его недавнего визита в муниципалитет. Глава региона пообещал оказать помощь и слово свое сдержал.

– Город набрал мощный туристический потенциал. Важно развивать его, решать коммунальные и транспортные задачи, делая жизнь здесь более комфортной, – отметил Евгений Куйвашев.

К слову, как сообщили в верхотурской мэрии, новые автобусы будут не только курсировать между железнодорожной станцией и городом, но и обслуживать внутригородские маршруты. Кроме того, администрация в этом году планирует приобрести за счет местного бюджета еще один новый автобус – с аппарелью (выездной платформой. – Прим. авт.) для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Новость про обновление городского автопарка жители Верхотурья встретили «на ура».

– У меня сын Данил живет и работает в Екатеринбурге, часто ездит ко мне на выходные. Уже оценил «Ласточку», билеты стал покупать – на ней быстрее, говорит. А вот на автобусы часто жаловался – и старые они, и некомфортные. Мол, не к лицу такому городу – такой транспорт. Когда я узнала про покупку новых автобусов, тут же ему позвонила. Он меня поздравил! Теперь, говорит, совсем другой вид у города будет, – рассказала пенсионерка Валентина Меньшикова.

– Новые автобусы очень нужны городу. Сегодня мы уже наблюдаем, как много желающих приобрести билет на «Ласточку». Я сама съездила – очень удобно! А теперь к электричке будут подвозить, муниципальный перевозчик наверняка скорректирует расписание, и людям будет удобно вдвойне. Если новые автобусы еще и по городу пустят, то вообще красота. Спасибо областным властям за такую поддержку, – сказала главный редактор верхотурской газеты «Новая жизнь» Лариса Агамагомедова.

Восемь лет с нами Первый электропоезд «Ласточка» начал курсировать в Свердловской области в ноябре 2015 года. На сегодняшний момент электричка перевезла более девяти млн пассажиров, из них до Нижнего Тагила – шесть млн, до Каменска-Уральского – два млн. Ежедневно «Ласточка» совершает рейсы по маршрутам: Екатеринбург – Нижний Тагил – Кушва – Серов;

Екатеринбург – Первоуральск – Кузино – Шаля;

Екатеринбург – Каменск-Уральский;

Екатеринбург – Качканар;

Екатеринбург – Красноуфимск;

Екатеринбург – Бокситы. До Качканара «Ласточка» начала ходить в сентябре 2022 года, уже перевезла более 300 тысяч человек. До Красноуфимска – в октябре 2022 года, пассажирами уже стали более 50 тысяч человек. К слову, с февраля этого года на красноуфимском маршруте появились дополнительные остановки – Кленовский, Ключевая и Афанасьевский. Время стоянки – одна минута.