483 единицы спецтехники ликвидируют последствия снегопада в Свердловской области

На уборку снега вышло 483 единицы спецтехники. Фото: Павел Ворожцов

483 специализированные машины ликвидируют последствия обильного снегопада на Среднем Урале. За сутки в западной и восточной частях Свердловской области выпало до 10 сантиметров снега. Ограничений движения на автодорогах регионального значения не зафиксировано.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, в уборке задействовано 288 комбинированных дорожных машин, 51 автомобиль с отвалом, 90 автогрейдеров, 34 погрузчика и 20 единиц другой техники. Для борьбы с гололедом использовано 344 тонны песка, 12,2 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Специалисты Управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега. Следить за дорожной ситуацией, метеоусловиями и расчисткой в реальном времени помогает 51 автоматический пост дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Напомним, на полную расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3–4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий — 5–6 часов, V категории — 12 часов. На очистку тротуаров закладывается 24 часа. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 200 единиц дорожной техники.

Работы будут продолжаться до полного устранения последствий снегопада на проезжей части.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261‑79‑83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного Управления автодорог: (343) 262‑50‑65.

Ранее сообщалось о том, что для уборки дорог от снега подготовлены более 400 единиц техники.