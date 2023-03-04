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Общество / Авто и транспорт
4 марта 2023, 17:32

Новые двухэтажные поезда начнут ходить из Екатеринбурга в столицу России

Двухэтажный поезд

Поездки в двухэтажных вагонах пользуются спросом среди пассажиров. Фото: telegram-канал "Телеграмма РЖД"

В текущем году из Екатеринбурга в Москву начнут курсировать двухэтажные поезда, сообщает telegram-канал "Телеграмма РЖД".

Новые составы оборудованы кондиционерами, современными санитарными комнатами, душевыми кабинами, пеленальными столиками, розетками, USB-портами, а также системами поддержания микроклимата и обеззараживания воздуха.

По данным РЖД, в текущем году планируется поставка от производителя 100 новых двухэтажных вагонов, которые будут включены в работу существующих маршрутов. В компании пояснили, что вагоны-двухэтажки пользуются спросом среди пассажиров.

Напомним, с 1 июня по 31 августа 2023 года РЖД предоставит 50-процентную скидку детям от 10 до 17 лет на поездки по России на поездах дальнего следования. 

Областная газета Свердловской области

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