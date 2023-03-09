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Общество / Авто и транспорт
9 марта 2023, 16:56

В электричках Екатеринбурга на 25% увеличилось число пассажиров благодаря введенному Евгением Куйвашевым единому тарифу

  Марина Сапожникова
Электричка

Самым популярным у пассажиров маршрутом стал Компрессорный завод — Первомайская. Фото: Владимир Мартьянов

Благодаря единому городскому тарифу количество пассажиров в электричках в пределах Екатеринбурга выросло на 25%. Ранее губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым было принято решение об объединении тарифных зон мегаполиса и снижении стоимости проезда в пригородных поездах до 35 рублей.

Свердловская железная дорога подвела итоги действия единого городского тарифа. Около 60 тысяч пассажиров перевезли пригородные поезда в период с 24 февраля по 8 марта. Это 142 электрички, которые проезжают станции Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639-й км, Северка.

Пассажиры электричек могут без пробок попасть из отдаленных районов Екатеринбурга в центральные. При этом в электропоезд могут сесть одновременно 250 человек, что особенно актуально в утренние и вечерние часы пик.

Самым популярным у пассажиров маршрутом стал Компрессорный завод — Первомайская. На этом отрезке поезда перевезли около 4,5 тысяч человек, время в пути — не более 23 минут.

Жители микрорайона Лечебный часто пользуются остановочным пунктом Чапаевская — до центра города на электричке можно доехать за 10–12 минут. Из микрорайона Керамики — за 25–27 минут. 

Наибольшее количество пассажиров уезжают со станций Первомайская и Шарташ. Поездку совершили более 13,5 тысяч человек, что на 32% больше, чем до ввода тарифа, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, в декабре 2022 ОАО "РЖД" и правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2023–2025 годы. Одним из главных направлений стало формирование системы городского железнодорожного транспорта по принципу "наземного метро" в Екатеринбурге, модернизация объектов пассажирского комплекса.

Развитие городского железнодорожного транспорта, как наиболее безопасного и комфортного, служит достижению целей национального проекта "Безопасные качественные дороги". 

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в электричках Екатеринбурга начал действовать единый городской тариф.

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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