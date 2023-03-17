ГИБДД выявила более 2,5 тысяч нарушений при перевозке детей на Среднем Урале

За два месяца в Свердловской области произошло 21 ДТП с участием детей-пассажиров. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области с начала 2023 года выявили больше 2,5 тысяч нарушений правил дорожного движения при перевозке детей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД ГУ МВД РФ.

Инспекторы регулярно проводят рейды вблизи школ, детских садов, торговых центров, а также на областных трассах. По данным ГИБДД, большая часть нарушителей не использовали специальные кресла и ремни безопасности при перевозке детей, а также допускали опасную езду, совершая резкие маневры и обгоны.

По данным Госавтоинспекции, в Свердловской области за два месяца зарегистрировано 21 ДТП с участием маленьких пассажиров, один ребенок погиб, еще 22 — получили травмы. В 11 случаях ДТП, где пострадали дети, виноваты водители, грубо нарушившие правила.

В ГИБДД напоминают, что при перевозке детей необходимо использовать удерживающие устройства, которые соответствуют росту и весу ребенка. В случае аварии автокресло минимизирует травмы.

Напомним, в Екатеринбурге вынесен приговор водителю, по вине которого погибла 11-летняя девочка.