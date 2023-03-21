Автосалон выплатит уральцу более 1,3 миллиона рублей за продажу автомобиля с обременением

Житель Екатеринбурга выиграл суд у автосалона, который продал ему машину и не сообщил, что наложен запрет на регистрацию этого ТС. Фото: Александр Зайцев

Житель Екатеринбурга получит больше 1,3 млн рублей от автосалона из Пскова, который продал ему автомобиль с обременением. При постановке машины на регистрационный учет выяснилось, что на нее наложен арест по исполнительному производству, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Вячеслав Н. в октябре 2021 года в псковском АО "Автосалон I" за 835 тысяч рублей приобрел автомобиль Skoda Yeti 2013 года выпуска, однако в постановке машины на учет ему отказали, так как был наложен запрет на регистрацию транспортного средства.

В марте 2022 года екатеринбуржец обратился в автосалон с требованием расторгнуть договор-купли продажи и вернуть деньги, однако их он не получил. Тогда покупатель обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском. Мужчина потребовал признать недействительным пункт договора о подсудности спора по месту регистрации автосалона в Пскове, расторгнуть договор купли-продажи, вернуть деньги за автомобиль и возместить убытки. Вячеслав пояснил, что при продаже машины ему не сообщили о наличии обременения, которое препятствует ее использованию.

В суде выяснилось, что в 2018 году Skoda Yeti за несколько месяцев сменила трех собственников и была продана "Автосалону I" в Пскове. В январе 2021 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконными все предыдущие договоры купли-продажи автомобиля и обязал последнего владельца вернуть машину собственнику — гражданке Ивановой. В ее интересах пристав-исполнитель и наложил запрет на регистрацию транспортного средства. Проиграв суды за право собственности, последний владелец машины продала ее автосалону в Пскове.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск частично. Выиграть дело позволил пункт договора с автосалоном, согласно которому продавец гарантировал юридическую чистоту транспортного средства. Договор закреплял право покупателя на одностороннее расторжение сделки и требование возмещения убытков, если автомобиль был изъят или ограничены права собственности на него.

В итоге суд обязал автосалон выплатить жителю Екатеринбурга стоимость автомобиля, неустойку в размере 34 196 рублей, компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей, штраф — 444 598 рублей и расходы на оплату услуг юриста — 17 596 рублей. Всего 1 351 390 рублей. Вячеслав Н. должен за свой счет вернуть автомобиль в псковский салон.

Ответчик обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, изучив материалы дела и доводы сторон, признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным. В удовлетворении жалобы было отказано. Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, приставы изъяли у свердловчанки автомобиль в доход государства.