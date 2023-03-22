Сервис кикшеринга возобновил сезон в Екатеринбурге

Для передвижения екатеринбуржцев сервис подготовил больше 5 тысяч электросамокатов. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге сервис электросамокатов открыл сезон. О возобновлении работы заявила компания Whoosh, сообщив, что самокаты готовы для поездок.

Как передает пресс-служба сервиса, при ухудшении погоды прокат самокатов могут поставить на паузу, с улиц их не уберут, но они станут недоступны для пользования. Для жителей в Екатеринбурге подготовлены больше 5 тысяч электросамокатов, появляться на улицах города они будут постепенно, также в течение сезона будут расширены зоны для поездок.

Старт поездки обойдется в 50 рублей, минута — в 7 рублей. Оставить самокаты можно будет только на парковочных местах, которые отмечены на карте приложения. В сервисе пояснили, что для удобства горожан продолжат действовать зоны ограничения скорости. До 15 км/ч она будет снижаться автоматически в местах массового скопления пешеходов, в парках и скверах. К таким территориям в Екатеринбурге отнесены парк им. Маяковского, набережная Рабочей молодежи, парк им. Блюхера и другие. При попадании в ограничительные зоны самокат будет издавать звуковой сигнал и замедляться, после выезда из них — скорость восстановится.

В прошлом сезоне пользователи самокатов Whoosh проехали больше 6,5 млн километров в Екатеринбурге.

Отметим, в октябре 2022 года электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Согласно правилам дорожного движения, вступившим в силу с 1 марта 2023 года в отношении ЭСИМ, перемещаться на таких устройствах можно только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Скорость не должна превышать 25 км/ч, к управлению допускаются люди старше 14 лет. Разметку для ЭСИМ в Екатеринбурге планируют нанести в текущем году.

Напомним, ранее в России приняли ГОСТ по производству электросамокатов, гироскутеров и моноколес.