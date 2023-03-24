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Общество / Авто и транспорт
24 марта 2023, 12:11

Около 500 пассажирских автобусов поверили в Екатеринбурге госавтоинспекторы

Проверка автобуса

Всего было проверено 500 рейсовых автобусов в Екатеринбурге. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

ГИБДД Екатеринбурга завершила профилактический рейд "Автобус". В общей сложности госавтоинспекторы проверили около 500 транспортных средств, работающих на маршрутных пассажирских перевозках. 

Сотрудники ГИБДД выявили 170 нарушений, которые допустили водители автобусов, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

В частности, на некоторых маршрутах работали транспортные средства с неисправностями, часть автобусов осуществляли перевозки в условиях, при которых эксплуатировать транспорт запрещено. Инспекторы зафиксировали 42 таких нарушения. Еще 4 автобуса были задержаны и помещены на специализированную стоянку. У некоторых водителей не было документов, предусмотренных правилами дорожного движения.

В екатеринбургской Госавтоинспекции напомнили, что безопасность общественного транспорта находится на особом контроле ведомства. При выявлении грубых нарушений в отношении водителей и организаторов перевозок составляют административные материалы.

Напомним, операция "Автобус" проходила в Екатеринбурге с 20 по 22 марта. 

Областная газета Свердловской области

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