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24 марта 2023, 17:59

Свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены

Пенсионерка предъявляет документ контролеру

Льгота для пенсионеров будет действовать с 1 апреля по 31 октября. Фото: отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД

В Свердловской области с 1 апреля для пенсионеров возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных электричках, сообщили "Областной газете" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Льгота будет действовать до 31 октября. Воспользоваться ей могут пенсионеры:

  • получающие страховые пенсии по старости;
  • достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);
  • получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил.

Билеты за полцены пенсионеры смогут купить при предъявлении документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области. Также нужен документ, подтверждающий право на льготу.

Сообщается, что проезд на электричке, которая курсирует в пределах Екатеринбурга, обойдется пенсионерам-льготникам в 17,5 рублей.

Напомним, в электропоездах Екатеринбурга действует единый городской тариф.

Областная газета Свердловской области

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