Свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены

В Свердловской области с 1 апреля для пенсионеров возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных электричках, сообщили "Областной газете" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
Льгота будет действовать до 31 октября. Воспользоваться ей могут пенсионеры:
- получающие страховые пенсии по старости;
- достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);
- получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил.
Билеты за полцены пенсионеры смогут купить при предъявлении документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области. Также нужен документ, подтверждающий право на льготу.
Сообщается, что проезд на электричке, которая курсирует в пределах Екатеринбурга, обойдется пенсионерам-льготникам в 17,5 рублей.
Напомним, в электропоездах Екатеринбурга действует единый городской тариф.