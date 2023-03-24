Свердловские пенсионеры смогут ездить в электричках за полцены

Льгота для пенсионеров будет действовать с 1 апреля по 31 октября. Фото: отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД

В Свердловской области с 1 апреля для пенсионеров возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных электричках, сообщили "Областной газете" в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

Льгота будет действовать до 31 октября. Воспользоваться ей могут пенсионеры:

получающие страховые пенсии по старости;

достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины);

получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой не наступил.

Билеты за полцены пенсионеры смогут купить при предъявлении документа, удостоверяющего личность и регистрацию по месту жительства в Свердловской области. Также нужен документ, подтверждающий право на льготу.

Сообщается, что проезд на электричке, которая курсирует в пределах Екатеринбурга, обойдется пенсионерам-льготникам в 17,5 рублей.

Напомним, в электропоездах Екатеринбурга действует единый городской тариф.