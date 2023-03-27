В апреле ограничат движение "Ласточек" по маршруту Екатеринбург — Качканар

Ограничения в движении электричек вводятся из-за ремонта путей. Фото: Алексей Кунилов

Временные ограничения будут введены на железной дороге 4 и 6 апреля в движении "Ласточек", которые курсируют по маршруту Екатеринбург — Качканар, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ на ж/д путях. 4 и 6 апреля некоторые "Ласточки", следующие из Екатеринбурга в Качканар и обратно, будут доезжать до станции Гороблагодатская и отправляться от нее. Речь идет об электричках:

№ 7063 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Качканар (отправление в 10:51) будет следовать до ст. Гороблагодатская, не доезжая до Качканара;

№ 7070 Качканар — Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться со ст. Гороблагодатская в 15:46.

Время указано местное.

Напомним, в Свердловской области с 1 апреля для пенсионеров возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных электричках.