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Общество / Авто и транспорт
27 марта 2023, 17:33

В апреле ограничат движение "Ласточек" по маршруту Екатеринбург — Качканар

"Ласточка"

Ограничения в движении электричек вводятся из-за ремонта путей. Фото: Алексей Кунилов

Временные ограничения будут введены на железной дороге 4 и 6 апреля в движении "Ласточек", которые курсируют по маршруту Екатеринбург — Качканар, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ на ж/д путях. 4 и 6 апреля некоторые "Ласточки", следующие из Екатеринбурга в Качканар и обратно, будут доезжать до станции Гороблагодатская и отправляться от нее. Речь идет об электричках:  

  • № 7063 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Качканар (отправление в 10:51) будет следовать до ст. Гороблагодатская, не доезжая до Качканара;
  • № 7070 Качканар — Екатеринбург-Пассажирский будет отправляться со ст. Гороблагодатская в 15:46.

Время указано местное.

Напомним, в Свердловской области с 1 апреля для пенсионеров возобновляется действие 50% скидки на проезд в пригородных электричках. 

Областная газета Свердловской области

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