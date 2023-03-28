В Екатеринбурге с апреля начнут перекрывать улицы из-за репетиций парада Победы

С 4 апреля в Екатеринбурге начнутся репетиции парада Победы. Фото: Полина Зиновьева

В столице Среднего Урала с 4 апреля начинаются репетиции парада Победы. В течение апреля в городе будут перекрываться улицы для движения и парковки автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года для движения будут закрыты улицы в Чкаловском районе:

улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской (с 07:40 до 09:30);

улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной (с 10:00 до 14:00);

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской (с 10:00 до 14:00);

улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной (с 10:00 до 14:00);

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной (с 10:00 до 14:00);

улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).

В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля репетиции парада будут проходить в центре Екатеринбурга. Ограничения запланированы в районе площади 1905 года с 20:00 до 04:00.

Движение перекроют:

по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

В ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая движение ограничат на участках улиц:

по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;

по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;

по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;

по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;

по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

Эти же улицы будут перекрыты с 5 утра до полудня 7 мая, в этот день запланирована генеральная репетиция парада Победы. При проходе техники в центр Екатеринбурга движение будет перекрываться в микрорайоне Вторчермет с 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая по улицам Окраинной, Палисадной, Дорожной, 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Братской, Московской до проспекта Ленина.

В дни тренировок будет запрещена парковка на площади 1905 года, а также на улицах, где будет идти техника.

За охраной общественного порядка будет следить полиция. Жителей просят заранее планировать маршрут.

Напомним, в Свердловской области ведется подготовка к 9 мая.