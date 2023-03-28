В Екатеринбурге с апреля начнут перекрывать улицы из-за репетиций парада Победы

В столице Среднего Урала с 4 апреля начинаются репетиции парада Победы. В течение апреля в городе будут перекрываться улицы для движения и парковки автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 апреля 2023 года для движения будут закрыты улицы в Чкаловском районе:
- улица Дорожная, от улицы Окраинной до улицы Городской (с 07:40 до 09:30);
- улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной (с 10:00 до 14:00);
- улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской (с 10:00 до 14:00);
- улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной (с 10:00 до 14:00);
- улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной (с 10:00 до 14:00);
- улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской (с 10:00 до 14:00).
В ночь с 25 на 26 и с 28 на 29 апреля репетиции парада будут проходить в центре Екатеринбурга. Ограничения запланированы в районе площади 1905 года с 20:00 до 04:00.
Движение перекроют:
- по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Хохрякова;
- по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
В ночь с 3 на 4 и с 5 на 6 мая движение ограничат на участках улиц:
- по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина;
- по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева;
- по улице Татищева, от улицы Репина до улицы Мельникова;
- по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;
- по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера, от улицы Антона Валека до проспекта Ленина;
- по улице Урицкого, от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
Эти же улицы будут перекрыты с 5 утра до полудня 7 мая, в этот день запланирована генеральная репетиция парада Победы. При проходе техники в центр Екатеринбурга движение будет перекрываться в микрорайоне Вторчермет с 19:00 3 и 5 мая и с 05:00 7 и 9 мая по улицам Окраинной, Палисадной, Дорожной, 2-й Новосибирской, Зенитчиков, Братской, Московской до проспекта Ленина.
В дни тренировок будет запрещена парковка на площади 1905 года, а также на улицах, где будет идти техника.
За охраной общественного порядка будет следить полиция. Жителей просят заранее планировать маршрут.
Напомним, в Свердловской области ведется подготовка к 9 мая.