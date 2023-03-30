Свердловский минтранс начнет бесплатно выдавать разрешения на работу в такси

В Свердловской области прорабатывают механизмы работы такси в новых условиях. Фото: Павел Ворожцов

С 1 сентября 2023 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области будет выдавать бесплатно разрешения на работу в такси. Требования к получателям ужесточаются. Водителям предстоит работать в рамках нового федерального закона, касающегося деятельности такси, сообщает департамент информационной политики региона.

"Мы прогнозируем рост числа выдаваемых разрешений на таксомоторную деятельность. Новый закон обозначил прозрачные и понятные условия ведения этой деятельности и сократил административные барьеры. Разрешения будут предоставляться без взимания платы, в срок до пяти рабочих дней. Если на сегодняшний день стоимость разрешения составляет 3 750 рублей, то с 1 сентября при соблюдении заявителем всех требований разрешения будут предоставляться бесплатно. Это позволит легализовать "серый" сектор рынка таксомоторных перевозок, который составляет солидную долю", — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Согласно новому закону, заниматься таксомоторной деятельностью разрешено самозанятым, а также службе заказа легкового такси — агрегаторам. Перевозчики обязаны обеспечивать безопасность пассажира и отслеживать соблюдение водителем режима труда и отдыха. Агрегатор сможет передавать заказы водителю или перевозчику только в случае, если у них есть действующее разрешение на работу такси.

Закон призван вывести из тени нелегальных перевозчиков и организовать работу рынка в правовом поле. Особые требования предъявляются к водителям. К работе не будут допускаться люди, которые дважды за год были лишены права на управление транспортным средством, имеют неснятую или непогашенную судимость по тяжким статьям УК РФ, а также те, у кого больше трех неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

По оценкам экспертов, предъявляемые требования заставят перевозчиков привлечь на работу более квалифицированные кадры, что поможет сократить число дорожных аварий и повысить безопасность перевозки пассажиров.

По словам представителя общественного совета по развитию такси в УрФО Владимира Герасименко, новый закон выведет самозанятых из "тени". Они попадут в привилегированное положение при организации системы предрейсовых осмотров и межведомственного взаимодействия в электронном виде.

Также в Свердловской области прорабатывается пилотный проект, в рамках которого будет выстроена работа в новых условиях.

"Мы прорабатываем пилотный проект, в рамках которого государство верифицирует правовой и медицинский статус водителя, его историю по соблюдению правил дорожного движения и Уголовного кодекса. И только после такой проверки водитель получает допуск к заказам. Тогда мы точно будем знать, кто сидит за рулем. Это сложный и длительный процесс, в котором задействовано много ведомств. Но если это удастся, то мы покажем, что отрасль такси может быть абсолютно прозрачной, безопасной и приносить колоссальные средства в бюджет", — рассказал директор службы заказа такси "Максим" Максим Шушарин.

Также минтранс с министерством здравоохранения уточняют перечень организаций, которые имеют лицензию на проведение предрейсовых осмотров водителей. Прорабатываются механизмы предоставления услуги предрейсового осмотра самозанятым. Такая же работа проводится по операторам технического осмотра.

Напомним, с 1 марта в России водителям с судимостью запрещено работать в такси и общественном транспорте.