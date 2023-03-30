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Общество / Авто и транспорт
30 марта 2023, 12:32

На трамвайном маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма начнут работать контролеры

Трамваи

Главная задача проверок — привить культуру самостоятельной оплаты проезда. Фото: Алексей Кунилов

Служба контроля с 1 апреля начнет работать на трамвайном маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма. Контролеры будут проверять у пассажиров карты, которыми они оплатили проезд, сообщает пресс-служба компании-перевозчика.

"Система контроля оплаты проезда запускается в тестовом режиме. Главная задача таких проверок — дисциплинировать пассажиров, привить культуру самостоятельной оплаты проезда сразу при входе в салон и в результате снизить число безбилетников", — отметил генеральный директор компании "Верхнепышминский трамвай" Максим Коготков.

Разъяснительные беседы с контролером ждут тех пассажиров, которые не оплатили проезд. Им предложат купить билет или покинуть вагон.

Сейчас в "Львятах", курсирующих по трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, оплатить проезд можно через валидаторы. Они считывают банковские карты МИР, Visa, Mastercard, ЕКАРТу, а также Единую социальную карту. Чаще всего пассажиры оплачивают поездки картами банка — 85%.

Салоны трамвая оснащены датчиками, которые подсчитывают количество вошедших и оплативших проезд. Система в автоматическом режиме выдает данные в мобильном приложении контролера при проверке.

Напомним, за полгода трамвайным маршрутом Екатеринбург — Верхняя Пышма воспользовались больше полумиллиона человек. 

Областная газета Свердловской области

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