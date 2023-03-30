Развязку ускорят к августу

Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге продолжается реконструкция дорожно-транспортной развязки у концерна «Калина» (переулок Базовый – улица Комсомольская – Сибирский тракт). Согласно контракту, специалисты из Москвы, ведущие работы, должны сдать объект в эксплуатацию к декабрю 2024 года, но губернатор Евгений КУЙВАШЕВ поставил задачу открыть движение по новым путепроводам в августе 2023-го, когда уральская столица будет отмечать 300-летний юбилей. Корреспондент «Областной газеты» Юлия БАБУШКИНА, побывав на стройплощадке и пообщавшись с рабочими, выяснила: они прилагают максимум усилий, чтобы выполнить поручение главы региона.

Развязка у «Калины» соединяет сразу три района Екатеринбурга – Октябрьский, Кировский и Чкаловский, где в общей сложности проживает 680 тысяч человек. Ежедневно она пропускает через себя более 30 тысяч автомобилей, движение здесь практически всегда затруднено. К реконструкции объекта власти уральской столицы планировали приступить еще 15 лет назад, но проект оказался слишком дорогостоящим, поэтому его периодически откладывали.

В 2021 году при поддержке губернатора Евгения Куйвашеваего удалось включить в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Генеральным подрядчиком стал екатеринбургский филиал московской компании «АльмакорГруп», возводивший мост через Нижнетагильский пруд.

Нынешний год для региона – особый. Наша славная столица, Екатеринбург, отметит 300-летие. Уже пошел отсчет дел, решений и событий, приуроченных к этой дате. Редакция «Областной газеты» решила отметить ее по-своему. На страницах газеты мы будем рассказывать нашим читателям о самых крупных, важных и значимых инфраструктурных проектах, реализуемых к юбилею. О новых программах, стройках, объектах, которые помогут сделать любимый город еще лучше, красивее, современнее. Комфортнее для жизни, труда и отдыха. Интереснее и привлекательнее для гостей. Открывает цикл публикаций материал о реконструкции развязки у концерна «Калина» – без преувеличения жизненно важной для сотен тысяч екатеринбуржцев дорожно-транспортной артерии. Вы узнаете уникальные подробности о том, как она будет выглядеть в обновленном варианте, насколько это позволит ускорить дорожный трафик и решить проблему пробок. А также – благодаря чьим усилиям и стараниям ее удастся ввести в работу на год раньше срока, в августе 2023-го. Сделав замечательный подарок Екатеринбургу и его жителям в юбилейный год.

По проекту столичные специалисты должны построить две 850-метровые эстакады вдоль действующего моста от переулка Базового до дублера Сибирского тракта, а также 105-метровый путепровод через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино. Параллельно им необходимо перенести все коммунальные сети, обустроить съезды с эстакад и пешеходные зоны, установить шумозащитные экраны. Как только новый транспортный узел начнет функционировать, старый мост будет разобран – его тоже выстроят заново (см. «ОГ» №205 от 03.11.2021 г.).

– На самом деле реконструкцию развязки у «Калины» рано или поздно городу пришлось бы делать: действующий путепровод – в аварийном состоянии, шатается и едва выдерживает такую мощную транспортную нагрузку. Мы убедились в этом сразу, как только начали работы, – говорит руководитель проекта Вячеслав Назаров.

Общая стоимость работ – почти 6,5 млрд рублей, на сегодня это крупнейший дорожно-транспортный проект Екатеринбурга. Городские власти ожидают, что за счет реконструкции пропускная способность развязки вырастет более чем в два раза – с пяти до 12 тысяч автомобилей в час. Благодаря этому жители трех микрорайонов уральской столицы смогут наконец освободиться от многочасовых пробок.

В режиме многозадачности

Сегодня на стройплощадках у концерна «Калина» практически в круглосуточном режиме работают 200 специалистов и 40 единиц техники.

– Эстакада правого проезда практически готова: смонтированы все 26 опор, уложено 19 пролетных строений из 25. Длина одного пролета – 33 метра. По эстакаде левого проезда пока смонтированы 15 опор, пролетные строения на них укладываем поэтапно. Проблем с поставкой стройматериалов нет, оперативно их подвозим, – рассказывает заместитель начальника стройучастка Дмитрий Летягин.

Мы находимся на месте, где идут работы по возведению путепровода через железнодорожную линию Шарташ – Егоршино.

– Все опоры установлены, уложены два из трех пролетов, третий надвинем в ближайшие дни. Работаем в тесном контакте с железнодорожниками: они периодически предоставляют нам так называемые технологические окна, когда движение составов приостанавливается и контактная сеть отключается от электричества, – объясняет Дмитрий Летягин.

Отдельная история – инженерные сети, попавшие в зону реконструкции транспортного узла. С ними у строителей много хлопот. Тепло-, газо- и водопроводные трубы во многих местах сильно изношены, кроме того, некоторые из них проложены не вдоль действующего путепровода, а поперек. В итоге их приходится перекладывать заново – согласно нормам производства работ и эксплуатации.

– Все схемы выноса сетей согласованы с коммунальными предприятиями Екатеринбурга, мы на связи каждый день, и если какие-то вопросы возникают, решаем их оперативно, – добавляет Дмитрий Летягин.

Потоки упорядочат

Движение автотранспорта через развязку на время реконструкции не останавливается.

– Мы специально сначала делаем новые путепроводы и только потом перейдем на старый – так люди смогут беспрепятственно перемещаться из своих микрорайонов в центр города и обратно. Современные технологии это позволяют, – поясняет Вячеслав Назаров.

Строящиеся эстакады будут двухполосными: по одной можно будет выехать из Екатеринбурга в сторону Березовского, Режа, Тюмени, Челябинска, а по другой – в обратном направлении. Стоять на перекрестках и делать лишние разворотные петли автовладельцам не придется – движение будет транзитным. При этом эстакады поднимут на несколько метров выше, чем старый мост. Последний, кстати, после реконструкции станет четырехполосным.

– Логистика будет максимально удобной, и екатеринбуржцы наверняка быстро освоят новый транспортный узел. Наша задача – сделать все максимально безопасно и в то же время комфортно, то есть без смешивания автомобильных потоков во избежание дорожных заторов, – резюмировал Вячеслав Назаров.

Комментарии «Замечательный подарок» Дмитрий ВОРОТНИКОВ, водитель: – Более пяти лет вожу автобус №71 от поселка Исток до автостанции «Восточная». В пробках простаивали ежедневно – изрядно намучились. Сейчас, наблюдая за строительством, поражаюсь, насколько быстро возводятся очень громоздкие конструкции. И это совершенно не мешает полноценной жизни города. Очень надеюсь, что к юбилею Екатеринбурга новые эстакады удастся запустить. Это будет замечательный подарок екатеринбуржцам. Антон ТРЕТЬЯКОВ, автолюбитель: – Практически каждые выходные оказываюсь на перекрестке Базового и Сибирского тракта. Конечно, из-за строительства развязки движение плотное. Но по-хорошему удивляет, как своевременно меняют знаки, светофоры, направления потоков машин в зависимости от того, как идет стройка. Чувствуется, что это не просто строители решили – пусть теперь все едут так, а это сделали люди, реально понимающие в организации дорожного движения и делающие это с умом.

Опубликовано в №67 от 31.03.2023