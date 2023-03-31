В Екатеринбурге для проверки нарушителей ГИБДД использует систему "Паутина"

В базе данных "Паутина" находится более 300 тысяч автомобилей, чье водители лишены права управлять транспортным средством. Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции следят за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) с помощью мобильных устройств с установленной системой "Паутина". Ее оперативные данные синхронизированы с функционалом камер фиксации нарушений ПДД, которые работают на улицах города.

Если перекресток пересек автомобиль, у собственника которого есть неоплаченные штрафы, или он ранее был лишен права управления, задерживался за грубые нарушения ПДД, либо нет информации о регистрации транспортного средства, то ближайший наряд ДПС останавливает его для проверки, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В настоящее время в базе данных "Паутина" находится более 300 тысяч автомобилей, чьи водители лишены права управлять транспортным средством.

Накануне за два часа автоинспекторы проверили около сотни транспортных средств. Задержаны два водителя, лишенные прав, и один, который никогда не имел водительского удостоверения. Около 20 административных материалов составлено в отношении водителей, не зарегистрировавших транспортные средства, двое задержаны за повторное нарушение. Также выявлены факты, когда водители управляли транспортными средствами, не имея документов, предусмотренных ПДД. В итоге три автомобиля были отправлены на специализированную стоянку.

В Управлении Госавтоинспекции Свердловской области подчеркнули, что такие мероприятия будут проводиться регулярно. Их цель — пресечение нарушений ПДД, а также исключение из участия в дорожном движении водителей, не имеющих права управления, и транспортных средств без регистрации. Отдельное внимание уделяется автомобилям с иностранными, видоизмененными, подложными госномерами, а также с госномерами, находящимися в розыске.

Отметим, что в специальном рейде, который организован в Екатеринбурге, принимают участие сотрудники Управления Госавтоинспекции, Центра автоматизированной фотофиксации административных правонарушений (ЦАФАП) и специализированный батальон ДПС.

Подобные мероприятия с использованием "Паутины" сейчас проходят во всех городах Свердловской области. Личный состав прошел обучение работе с системой и ежедневно использует ее для контроля дорожного движения и обеспечения безопасности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге завершилась операция "Улица", в рамках которой сотрудники полиции работали с несовершеннолетними, находившимися ночью вне дома без сопровождения родителей.