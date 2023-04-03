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Общество / Авто и транспорт
3 апреля 2023, 09:22

С 4 апреля в Екатеринбурге стартуют репетиции парада Победы

Репетиция парада

Движение на Вторчермете ограничат с 7:40 до 14:00. Фото: Полина Зиновьева

4 апреля в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы. В микрорайоне Вторчермет будут перекрыты несколько улиц.

С 7:40 до 9:30 ограничения для движения автомобилей будут введены на улице Дорожной от Окраинной до Городской. С 9:00 до 14:00 перекрытия запланированы на:

  • ул. 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной;
  • ул. Зенитчиков от Палисадной до Братской;
  • ул. Палисадной от 2-й Новосибирской до Окраинной;
  • ул. Окраинной от Палисадной до Эскадронной;
  • ул. Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Следующая репетиция в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет пройдет 6 апреля. С 7:40 будут перекрыты те же улицы. В конце апреля репетиции начнутся в центре Екатеринбурга.

Напомним, "Областная газета" ранее публиковала подробный график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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