С 4 апреля в Екатеринбурге стартуют репетиции парада Победы

4 апреля в Екатеринбурге пройдет первая репетиция парада Победы. В микрорайоне Вторчермет будут перекрыты несколько улиц.
С 7:40 до 9:30 ограничения для движения автомобилей будут введены на улице Дорожной от Окраинной до Городской. С 9:00 до 14:00 перекрытия запланированы на:
- ул. 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной;
- ул. Зенитчиков от Палисадной до Братской;
- ул. Палисадной от 2-й Новосибирской до Окраинной;
- ул. Окраинной от Палисадной до Эскадронной;
- ул. Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской.
Следующая репетиция в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет пройдет 6 апреля. С 7:40 будут перекрыты те же улицы. В конце апреля репетиции начнутся в центре Екатеринбурга.
Напомним, "Областная газета" ранее публиковала подробный график репетиций парада Победы в Екатеринбурге.