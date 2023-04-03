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Общество / Авто и транспорт
3 апреля 2023, 12:40

Нетрезвый водитель устроил смертельную аварию в Екатеринбурге

  Олеся Касперович
Авария на Амундсена в Екатеринбурге

Нетрезвый водитель Renault сбежал с места ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в результате ДТП, которое произошло сегодня на улице Амундсена, скончался пассажир Renault. Нетрезвый водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в стоящий на светофоре грузовик Fuso Canter.

Как сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД УМВД России, после происшествия водитель Renault скрылся с места ДТП. Пассажир легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

"Водителя автомашины Renault задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника", — сообщили в ГИБДД.​

По факту ДТП проводится расследование.

Накануне в Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадали семилетний мальчик и женщина.

Областная газета Свердловской области

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