Нетрезвый водитель устроил смертельную аварию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате ДТП, которое произошло сегодня на улице Амундсена, скончался пассажир Renault. Нетрезвый водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в стоящий на светофоре грузовик Fuso Canter.
Как сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД УМВД России, после происшествия водитель Renault скрылся с места ДТП. Пассажир легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
"Водителя автомашины Renault задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника", — сообщили в ГИБДД.
По факту ДТП проводится расследование.
Накануне в Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадали семилетний мальчик и женщина.