Нетрезвый водитель устроил смертельную аварию в Екатеринбурге

Нетрезвый водитель Renault сбежал с места ДТП. Фото: отделение пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в результате ДТП, которое произошло сегодня на улице Амундсена, скончался пассажир Renault. Нетрезвый водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в стоящий на светофоре грузовик Fuso Canter.

Как сообщает городское отделение пропаганды ГИБДД УМВД России, после происшествия водитель Renault скрылся с места ДТП. Пассажир легковушки от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

"Водителя автомашины Renault задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками полиции установлено, что мужчина взял ключи от автомобиля без разрешения у родственника", — сообщили в ГИБДД.​

По факту ДТП проводится расследование.

Накануне в Екатеринбурге произошла авария, в которой пострадали семилетний мальчик и женщина.