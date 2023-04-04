На СвЖД введены дополнительные поезда на майские праздники из Екатеринбурга

Дополнительные поезда введут на востребованных направлениях. Фото: Полина Зиновьева

Несколько дополнительных поездов начнут курсировать в майские праздники из Екатеринбурга. Составы добавят для перевозки пассажиров по популярным направлениям.

Количество поездов увеличат из Екатеринбурга в Ижевск, Нижневартовск, Москву, Тюмень, сообщили в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД).

Поезд №225/226 Екатеринбург — Ижевск:

отправление из Екатеринбурга 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 мая;

отправление из Ижевска 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мая.

Поезд №546/545 Екатеринбург — Нижневартовск:

отправление из Екатеринбурга 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 мая;

отправление из Нижневартовска 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мая.

Поезд №229/230 Тюмень — Москва — Екатеринбург:

отправление из Тюмени 5 мая;

отправление из Москвы 7 мая.

Поезд №229/230 Екатеринбург — Москва — Тюмень:

отправление из Екатеринбурга 9 мая;

отправление из Москвы 10 мая.

Всего на майские праздники в РЖД назначили больше 800 дополнительных составов. В случае если спрос на поездки будет высокий, то в поезда будут включены дополнительные вагоны.

Ранее СвЖД вводила дополнительные поезда в феврале.