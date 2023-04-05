За один день екатеринбуржцы погасили долги на сумму почти два миллиона рублей

Водитель автомобиля BMW погасил 91 штраф за нарушения ПДД на сумму 170 тысяч рублей. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге судебные приставы совместно с инспекторами ГИБДД провели рейд, благодаря которому автомобилисты погасили долги по штрафам на сумму почти в 2 млн рублей. Выявить 61 должника-нарушителя помогли умные камеры на улице Белинского.

Автомобили, по которым имеются задолженности по разным категориям исполнительных производств и которые попали в объективы камер, были эвакуированы на специализированную автостоянку. Всего арестовано 21 транспортное средство. Общая сумма задолженностей их владельцев составляет более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Большинство остановленных водителей, чтобы не лишиться своих автомобилей, предпочли сразу рассчитаться. На месте, через портал Госуслуг, они оплатили задолженности на сумму 1 927 000 рублей. Так, водитель автомобиля BMW погасил 91 штраф за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму 170 тысяч рублей.

Судебные приставы напоминают, что своевременная оплата долга — гарантия отмены принудительных мер. Погасить задолженности автомобилисты могут с помощью сервиса "Банк данных исполнительных производств" на сайте ФССП России.

Напомним, ранее сотрудники полиции призвали граждан оплатить административные штрафы, иначе их сумма может вырасти в два раза или нарушителя ждет арест на 15 суток.