Трамвайную ветку в Академический строят в ускоренном режиме

Рельсошпальная решетка для трамваев на разворотном кольце по улице Академика Парина практически готова. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге продолжается строительство трамвайной линии в микрорайон Академический. За полтора года выполнена почти половина объема работ, и 20 процентов из них – в первом квартале нынешнего года. Строители ускорились, чтобы пустить движение к 300-летию уральской столицы. Корреспондент «Облгазеты» Юлия БАБУШКИНА, побывавшая в эпицентре стройки, убедилась – в ускоренном режиме они работают и сегодня.

В режиме многозадачности

Трамвайную ветку в самый молодой и густонаселенный район города, где уже проживают более 100 тысяч человек, начали прокладывать осенью 2021 года. Первую шпалу будущей линии вместе с областными и городскими чиновниками заложил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

– Мы видим, как в Академическом успешно осваивается комплексное развитие территории. Транспортная доступность района – тоже немаловажный фактор. Хочу пожелать всем удачного внедрения проекта в жизнь. Жители его очень ждали, – сказал тогда министр.

Строит трамвайную линию екатеринбургская компания «Трест Уралтрансспецстрой», с ней заключен контракт на сумму 2,6 млрд рублей. Более миллиарда рублей из этой суммы распорядился выделить из федерального бюджета российский премьер Михаил Мишустин в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Остальное вложили региональные и муниципальные власти.Строительство линии идет поэтапно. На первом этапе подрядчик должен проложить трамвайные пути от кольца на улице Академика Парина, далее по Вильгельма де Геннина до стыка с трамвайной веткой на улице Волгоградской. Их протяженность – 8,8 километра (по 4,4 километра в каждую сторону). Параллельно необходимо реконструировать коммунальные сети, попавшие в зону строительства, а также установить вдоль линии 14 остановочных комплексов и обустроить тротуары с велосипедными дорожками. На втором и третьем этапах линию планируется продлить до улицы Татищева, микрорайонов Широкая Речка и УНЦ.

Поедут дальше К 2025 году трамвайную линию планируется достроить до улицы Татищева – это второй этап работ. Как сообщил заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов, работы на данном этапе будут во многом зависеть от того, удастся ли специалистам мэрии согласовать документацию с коллегами из федерального Минтранса и решить вопрос с инвестором, который будет обслуживать «академическую» линию. Параллельно городские власти намерены дотянуть ветку из Академического до Широкой Речки. Проекты планировки и межевания территорий, предназначенных для строительства, уже утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Рельсы проложат от улицы Вильгельма де Геннина через Академика Сахарова и Хрустальногорскую до улицы Евгения Савкова. В конце ветки появится трамвайное кольцо и депо. Протяженность линии составит 4,2 километра. Площадь участка под депо – девять гектаров. Кроме того, ведется разработка проекта трамвайной ветки, ведущей в противоположную сторону – вдоль проспекта Академика Сахарова до улицы Амундсена, то есть до жилого района УНЦ. Сроки строительства обеих веток окончательно не определены.

По контракту завершить первый этап строители должны были к декабрю 2024 года. Но в январе 2023-го им была поставлена задача открыть трамвайное движение досрочно – в августе, когда уральская столица будет отмечать 300-летие. В подрядной организации заявили, что будут прикладывать все усилия для этого.

Фото: Алексей Кунилов

Кольцо готово, рельсы сваривают

Едем по маршруту. На улице Академика Парина, где будет конечная остановка трамваев, выстроено разворотное кольцо, завершается монтаж рельсошпальной решетки. На улице Серафимы Дерябиной от Академика Бардина до Волгоградской уже сваривают рельсовые стыки трамвайных путей. На одном из участков останавливаемся поговорить с рабочими. Один из них, Максим Михайлов, рассказывает, что работы ведутся с использованием самых передовых технологий.

– Сварка производится алюминотермитным способом. Это современная технология, широко применяемая в городах-миллионниках, она позволяет снизить вибрационный шум от движения вагонов. Проще говоря, грохотать трамваи не будут, что, конечно же, порадует жителей близлежащих домов. Кроме того, соединенные таким способом пути сократят расход электроэнергии на тягу трамваев, а значит, вырастет их ходовая скорость, – поясняет он.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: – Для такого стремительно растущего района, как Академический, транспортный вопрос является крайне актуальным. Трамвай, двигающийся по обособленной полосе, поможет разгрузить дороги от пробок, и людям альтернативу даст. Транспортная доступность района улучшится, жители с комфортом смогут перемещаться в центральную часть города и другие крупные районы. Это один из самых важных проектов Екатеринбурга.

Вдоль всего трамвайного маршрута меняют сети. На площадках снуют экскаваторы, из КАМАЗов выгружаются новые трубы разного диаметра. У дорожного кольца от улицы Серафимы Дерябиной до Вильгельма де Геннина ездит дробильная машина – размягчает и утрамбовывает прессом каменистую почву. Как выяснилось, в процессе строительства рабочие обнаружили крепкие скальные породы, что потребовало применения дополнительной спецтехники.

– Грунты не соответствовали указанным в проекте. Это осложнило работу подрядчика, но о сбоях в графике работ речи не идет, – пояснили «Областной газете» в пресс-службе городской мэрии со ссылкой на главу комитета по строительству Алексея Корюкова.

Высокая интенсивность движения автомобилей и плотный жилой массив, где в ночное время нельзя производить строительно-монтажные работы, тоже влияют на скорость строительства, отмечают в подрядной организации. Но если в январе готовность трамвайной линии составляла 30 процентов, то на сегодняшний день эта цифра приближается к 50. На вопрос, успеют ли строители открыть линию к 300-летию Екатеринбурга, Алексей Корюков ответил так:

– Есть задача сдать объект в 2023 году. И она, несмотря ни на какие внешние факторы, выполняется.

Комментарии Сергей ЛАНЦОВ, генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»: – Запуска трамвая жители Академического очень ждут. Думаю, 30 процентов автомобилистов пересядут на него. На выделенной трамвайной линии будет быстрее передвигаться. Николай СМИРНЯГИН, глава Академического района: – Проект строительства трамвайной линии, одобренный екатеринбуржцами на общественных обсуждениях, можно смело назвать «народным». Его реализация успокоит скептиков, которые считали, что это очередная сказка от градостроителей. Внимательно слежу за ходом строительства и могу сказать, что надежды пассажиров на быстрое и комфортное передвижение по Екатеринбургу оправдаются. Михаил БАТУРИН, житель Академического: – Мы ждем этого трамвая как не знаю чего! Большинство автобусных маршрутов выстроено так, что до центра Екатеринбурга добираться больше часа, а то и полутора. На самых «быстрых» маршрутах – 019 и 012 – автобусы очень маленькие по размерам, всегда битком – давка, духота, пока доедешь до работы – весь перенервничаешь. Неудобство от строительства трамвайных путей есть, но мы терпим в надежде, что скоро станет всем легче. Это будет большой подарок всему району!