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Общество / Авто и транспорт
7 апреля 2023, 09:33

Между Свердловской областью и Киргизией возобновят авиа- и ж/д сообщение

Самолет

На встрече обсудили возможность запуска чартерных рейсов из Екатеринбурга на озеро Иссык-Куль. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область и Кыргызстан договорились о возобновлении авиа- и железнодорожного сообщения. Делегация республики прибыла на Средний Урал в качестве участника Международной туристской выставки "Лето-2023".

Рабочую встречу с заместителем министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизской Республики Саматом Шатмановым провела директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, сообщает пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей региона.

Стороны договорились о возможности возобновления железнодорожных пассажирских перевозок по маршруту Екатеринбург — Бишкек, увеличения количества авиарейсов между Свердловской областью и Киргизией. Также на встрече речь шла о возможном запуске чартерных рейсов на озеро Иссык-Куль.

Делегация Свердловской области приглашена к участию в международной туристической выставке "Issyk-Kul ITF-2023", она пройдет в мае текущего года в киргизском городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. Также киргизская сторона готова организовать для уральцев инфотуры по республике, провести встречи для представителей туристического бизнеса.

Напомним, с конца марта аэропорт Кольцово перешел на весенне-летнее расписание, в котором увеличено число рейсов по некоторым направлениям. 

Областная газета Свердловской области

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