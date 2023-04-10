В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54

В Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута № 54 "Синие Камни — Краснолесье". Нововведения связаны со строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова.
По измененному маршруту автобус будет ходить в период с 15 апреля по 9 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на городской комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.
Автобус будет следовать:
- по улице Вильгельма де Геннина — проспекту Академика Сахарова — улице Анатолия Мехренцева — далее по маршруту (в прямом направлении);
- по улице Анатолия Мехренцева — проспекту Академика Сахарова — улице Вильгельма де Геннина — далее по маршруту (в обратном направлении).
Появятся новые остановки "ЖК Аксиома", "Преображенский парк", "Вильгельма де Геннина", а остановка "Анатолия Мехренцева" временно отменяется.
Напомним, ранее в Екатеринбурге продлили пять автобусных маршрутов.