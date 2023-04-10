В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54

По измененному маршруту автобус будет ходить в период с 15 апреля по 9 мая 2023 года. Фото: Галина Соловьева

В Екатеринбурге изменится схема движения автобусного маршрута № 54 "Синие Камни — Краснолесье". Нововведения связаны со строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова.

По измененному маршруту автобус будет ходить в период с 15 апреля по 9 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга со ссылкой на городской комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети.

Автобус будет следовать:

по улице Вильгельма де Геннина — проспекту Академика Сахарова — улице Анатолия Мехренцева — далее по маршруту (в прямом направлении);

по улице Анатолия Мехренцева — проспекту Академика Сахарова — улице Вильгельма де Геннина — далее по маршруту (в обратном направлении).

Появятся новые остановки "ЖК Аксиома", "Преображенский парк", "Вильгельма де Геннина", а остановка "Анатолия Мехренцева" временно отменяется.

Напомним, ранее в Екатеринбурге продлили пять автобусных маршрутов.