В Свердловской области для садоводов и туристов вводят дополнительные электрички

Для удобства садоводов на небольших остановочных пунктах появятся дополнительные остановки. Фото: Алексей Кунилов

С 15 апреля Свердловская пригородная компания вводит 21 дополнительный пригородный поезд. Это связано с началом садового и туристического сезона. По просьбам пассажиров летний график будет действовать до 15 октября, на неделю дольше, чем в прошлом году.

На популярных маршрутах будет увеличено количество вагонов пригородных поездов. Это направления из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Для удобства садоводов на небольших остановочных пунктах появятся дополнительные остановки: Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, Писанец и др.

Дополнительные пригородные поезда вводятся на направлениях: из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку, до станций Дружинино и Храмцовская; из Нижнего Тагила — в Кушву и Невьянск; из Серова — в Бокситы.

С 15 апреля назначаются следующие поезда:

№ 7081 "Ласточка" сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пассажирский (отправление в 11:29);

№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Ревда — Екатеринбург-Пассажирский (ежедневно);

№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Храмцовская (ежедневно);

№ 6951/6952 сообщением Серов — Бокситы — Серов (ежедневно);

№ 6823/6824 сообщением Нижний Тагил — Кушва (ежедневно);

№ 6802 сообщением Нижний Тагил — Невьянск (ежедневно);

№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Мурзинка (по выходным и праздничным дням);

№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский — Полевской — Екатеринбург-Пассажирский (по выходным и праздничным дням).

С 27 мая по 30 сентября по выходным и праздничным дням будет курсировать пригородный поезд № 6591/6594 сообщением Дружинино — Михайловский завод.

Еще один новый пригородный поезд № 6954/6953 сообщением Верхотурье — Бокситы будет курсировать ежедневно. Отправление со станции Бокситы в 9:34 по местному времени, со станции Верхотурье — в 14:47. Для удобства пассажиров расписание увязано с пригородным поездом № 7426/7423 Верхотурье — Нижний Тагил.

Для любителей туров выходного дня по субботам вводится дополнительная "Ласточка" № 7082 сообщением Екатеринбург — Каменск-Уральский. А с 13 мая по 22 октября по выходным и праздничным дням — "Орлан" до природного парка "Оленьи ручьи" (пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург — Михайловский завод).

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале вводят дополнительные туристические и пригородные поезда.