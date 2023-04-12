Электросамокатам придется поумнеть

В парках и скверах электросамокатам предписано снижать скорость до 15 км/час. Фото: Павел Ворожцов

Сухая и теплая весна позволила уже в середине марта открыть сезон электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Владельцы используют их как полноценное транспортное средство, что не радует пешеходов: тротуары превратились в дорогу с напряженным движением. На сегодня только в Екатеринбурге водителями СИМ совершено около 100 нарушений. Исправить ситуацию должны вступившие в силу с нынешней весны поправки в правила дорожного движения, которые устанавливают, с какой скоростью и где можно ездить на СИМ, в каких местах парковаться. Прокатные компании уже готовы программировать свои электросамокаты на их соблюдение.

Но запрещать их использование, как это сделали в Париже, у нас не планируют. СИМы запрограммируют на соблюдение правил передвижения по городу, для них создадут парковки, а тех, кто ездит по принципу качу как хочу, будут штрафовать.

Опасная альтернатива

Сегодня девять из десяти поездок на электросамокатах в Екатеринбурге совершается по так называемому транспортному сценарию, говорит сотрудник одной из крупных кикшеринговых (прокатных) компаний Денис Балакирев. И это рекордный показатель среди российских городов. Люди используют средства индивидуальной мобильности, чтобы утром добраться до места работы или учебы, а вечером вернуться домой. То есть электросамокаты в теплое время становятся полноценной альтернативой такси, личным авто и общественному транспорту, имея при этом перед ними ряд преимуществ. Им не мешают дорожные пробки, они экологичны и не имеют проблем с парковкой. Молодежь ценит еще и возможность совместить поездку с фитнесом – поддержание равновесия тренирует мышцы.

Все бы хорошо, но массовое использование электросамокатов и прочих аналогичных средств передвижения создает серьезные помехи пешеходам и может быть причиной несчастных случаев. По данным ГИБДД, с начала сезона только в Екатеринбурге произошло уже 13 ДТП с электросамокатами, в которых пострадали 9 человек, из них 6 – несовершеннолетние.

Самыми частыми видами происшествий с участием электросамокатов, по словам командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Александра Белякова, являются наезд на пешеходов, выезд перед движущимся автотранспортом, проезд по пешеходным переходам. Встречаются и любители прокатиться на СИМ вдвоем или в состоянии опьянения, хотя то и другое запрещено.

Пешеход в приоритете

Изменить ситуацию призваны вступившие в силу с 1 марта 2023 года поправки в Правила дорожного движения (ПДД), которые регламентируют права и обязанности «водителей» СИМ и требования по организации их движения. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса получили статус средств индивидуальной мобильности. В идеале для них, как и для велосипедов, должны быть выделены специальные дорожки. Но в реальности сделать это не всегда получается. Поэтому водителям электросамокатов разрешено ездить по тротуарам, но лишь со скоростью не более 25 км/ч и при условии, что масса их средств мобильности не превышает 35 кг.

Обновленные ПДД фиксируют приоритет на тротуарах за пешеходами. Водители средств индивидуальной мобильности не должны создавать им помех и обязаны уступать дорогу. Под запретом для них и езда по «зебре»: перед ней нужно спешиваться.

По правому краю проезжей части дорог разрешается ездить на электросамокатах лицам старше 14 лет, и только там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Кроме того, любое устройство, двигающееся по дороге, должно иметь тормозную систему, звуковой сигнал, световозвращатели сзади и по бокам, фары белого и красного цвета.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, согласно изменениям в ПДД, будет регулироваться специальными дорожными знаками, предупреждающими о разрешении, ограничении или запрете перемещения на них в той или иной зоне. Так, введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Решение об установке знаков должны принимать местные власти, на них же лежит обязанность организовать парковки СИМ.

– Сейчас совместно с кикшеринговыми компаниями мы определяем места, где люди смогут начинать и заканчивать поездки на электросамокатах, – говорит начальник отдела комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков. – Спецстоянки будут обозначаться белой разметкой. Наносить ее мы начнем примерно в июне. Всего в этом году появится примерно сотня стоянок.

Что касается новых дорожных знаков, то они, по словам Владимира Галакова, будут устанавливаться на путях движения СИМ уже в следующем году. Он также добавил, что для успешной интеграции средств индивидуальной мобильности в городскую среду муниципалитет продолжит развитие велокаркаса уральской столицы. На данный момент протяженность велодорожек в Екатеринбурге составляет более 30 километров.

Кто умнее

– До первого марта пользователи электросамокатами, гироскутерами, моноколесами, когда госавтоинспекторы их останавливали за нарушения, утверждали, что ПДД на них не распространяются, – говорит Александр Беляков. – Теперь этой отговоркой они не смогут воспользоваться. Придется выучить правила.

Однако, прокатные компании, не надеясь исключительно на сознательность своих клиентов, программируют технику так, чтобы она сама контролировала требования ПДД.

– Мы, например, начали тестировать технологию «Умный самокат», – говорит Денис Балакирев. – Установленная в СИМ программа позволяет определить, что на него встали два человека, и предупредить водителя о нарушении ПДД. Также машина будет способна ориентироваться по дорожному покрытию: едет ли она по обочине, тротуару или велодорожке – и в зависимости от этого давать рекомендации пользователю.

В этом году «умные самокаты» уже появятся в Екатеринбурге. В их программном обеспечении будут также прописаны настройки, позволяющие штрафовать пользователей за единичные нарушения правил и оставление СИМ вне зон парковки, а также блокировать их аккаунты в случае многократных нарушений.

Кроме того, прокатные фирмы предлагают пользователям «Режим новичка»: приложение дает неопытному водителю подсказки и позволяет научиться управлять транспортным средством с минимальным риском.

Как подчеркнул Денис Балакирев, их кикшеринговая фирма решила сохранить запрет на пользование электросамокатами для несовершеннолетних. Но, к сожалению, родители нередко оформляют прокат СИМ на себя, а управление передают детям.

В стадии обсуждения находится и вопрос об ограничении скорости движения СИМ до 15 км в часы пик – в утренние и вечерние часы, когда множество пешеходов спешат на работу и с работы. В плотном пешеходном потоке, по мнению ГИБДД, скорость в 25 км/час катастрофична.

Какие предусмотрены штрафы За нарушение ПДД пользователи СИМ будут оштрафованы по ст. 12.29 КоАП РФ на 800 руб. и на 1–1,5 тыс. руб.- за езду в состоянии опьянения.

За создание помех в движении транспортных средств водителя СИМ оштрафуют на 1 тыс. руб. Если СИМ собьет человека и причинит по неосторожности вред его здоровью легкой или средней тяжести, полагается штраф в 1–1,5 тыс. руб.