Трассу Пермь — Екатеринбург перекроют на один час 18 апреля

Движение на трассе перекроют 18 апреля с 15:20 до 16:20 местного времени. Фото: Полина Зиновьева

На 200 километре трассы Пермь — Екатеринбург (Р-242) 18 апреля перекроют движение в оба направления на один час. Ограничения продлятся с 15:20 до 16:20 местного времени, сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор".

Перекрытие необходимо для проведения ремонта путепровода, который расположен над железнодорожными путями. Всего в течение строительного сезона запланированы около 80 краткосрочных ограничений движения транспорта на данном искусственном сооружении.

Водителей просят воспользоваться путями объезда по региональным дорогам через населенные пункты Заря, Уфимский, Нижний Арий, Дружинино, Атиг, Нижние Серги, Михайловск, Арти, Красноуфимск, Ачит, Первомайское, Битимку, Первоуральск.

Напомним, трассу Пермь — Екатеринбург планируют расширить до 4 полос движения, в течение лета ремонт будет проведен на 8 мостах и путепроводах.

Ранее на Пермском тракте между Бисертью и Ачитом ввели реверсивное движение.