В Родительский день в Екатеринбурге сократят интервал в движении автобусов

Будут введены дополнительные автобусные маршруты № 82 и № 99. Фото: Галина Соловьева

25 апреля, в Родительский день, в Екатеринбурге введут дополнительные маршруты автобусов, сообщили в ЕМУП "Гортранс". Речь идет об автобусах № 82 "Метро Ботаническая" — "Нижне-Исетское кладбище" и № 99 "Площадь 1-й Пятилетки" — "Кладбище Окружное".

По данным муниципального предприятия, в Родительский день данные маршруты пользуются особым спросом. В связи с этим решено сократить интервал в движении автобусов. Для автобуса № 82 он составит от 18 до 20 минут, на автобусном маршруте № 99 — от 18 до 30 минут.

Автобус № 82 будет следовать по улицам: Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко, № 99 — по Машиностроителей — проспекту Космонавтов — Кольцевой автодороге — автодороге на Окружное кладбище.

Напомним, между Асбестом и Заречным появится новый автобусный маршрут.

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