Темы дня

Общество / Авто и транспорт
18 апреля 2023, 20:55

В Родительский день в Екатеринбурге сократят интервал в движении автобусов

Автобусы

Будут введены дополнительные автобусные маршруты № 82 и № 99. Фото: Галина Соловьева

25 апреля, в Родительский день, в Екатеринбурге введут дополнительные маршруты автобусов, сообщили в ЕМУП "Гортранс". Речь идет об автобусах № 82 "Метро Ботаническая" — "Нижне-Исетское кладбище" и № 99 "Площадь 1-й Пятилетки" — "Кладбище Окружное".

По данным муниципального предприятия, в Родительский день данные маршруты пользуются особым спросом. В связи с этим решено сократить интервал в движении автобусов. Для автобуса № 82 он составит от 18 до 20 минут, на автобусном маршруте № 99 — от 18 до 30 минут.

Автобус № 82 будет следовать по улицам: Академика Шварца — Белинского — Щербакова — Пархоменко, № 99 — по Машиностроителей — проспекту Космонавтов — Кольцевой автодороге — автодороге на Окружное кладбище.

Напомним, между Асбестом и Заречным появится новый автобусный маршрут. 

Еще по теме:

  • В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54
  • Между поселком Пышма и деревней Яр Свердловской области запустят новый автобусный маршрут

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.04.2023, 20:55 / Общество
В Родительский день в Екатеринбурге сократят интервал в движении автобусов
18.04.2023, 20:02 / Общество
Замначальника свердловского главка МВД посетил ОВД Серова и Краснотурьинска
18.04.2023, 19:35 / Культура
Вопросы развития филармонического движения на Среднем Урале обсудили Евгений Куйвашев и Валерий Гергиев
18.04.2023, 19:11 / Общество
Губернатор поручил обеспечить безопасность в Свердловской области на время майских праздников
18.04.2023, 18:23 / Экономика
Современные хранилища Среднего Урала помогают обеспечить сохранность овощей до весны