Темы дня

Общество / Авто и транспорт
23 апреля 2023, 13:43

МВД добавило вопросы об использовании электросамокатов в экзамен на водительские права

  Анастасия Заева
Человек на самокате

Вопросы об использовании электросамокатов включены в теоретический экзамен на получение удостоверения водителя. Фото: Павел Ворожцов

МВД России изменило содержание билетов теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. В список вопросов добавлены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Корректировка экзаменационных вопросов связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Также изменения в экзаменационных билетах касаются правил о времени действия знаков "Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца", зоны действия знака "Остановка запрещена" при совмещении его с желтой линией горизонтальной разметки, применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с сигналом белого цвета.

Ранее "Областная газета" подробнее рассказывала о поправках в ПДД, которые устанавливают, с какой скоростью и где можно ездить на средствах индивидуальной мобильности, а также в каких местах разрешено парковаться.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2023, 15:15 / Общество
Кластер "Домна" представил нового уральского дизайнера
23.04.2023, 14:53 / Спорт
Получить Fan ID можно прямо перед матчем в мобильном пункте МФЦ у "Екатеринбург Арены"
23.04.2023, 13:43 / Общество
МВД добавило вопросы об использовании электросамокатов в экзамен на водительские права
23.04.2023, 13:10 / Общество
В Свердловской области COVID-19 за сутки подтвержден у 122 человек
23.04.2023, 12:42 / Общество
В России начался эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых