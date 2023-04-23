МВД добавило вопросы об использовании электросамокатов в экзамен на водительские права

Вопросы об использовании электросамокатов включены в теоретический экзамен на получение удостоверения водителя. Фото: Павел Ворожцов

МВД России изменило содержание билетов теоретического экзамена на получение водительского удостоверения. В список вопросов добавлены правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Корректировка экзаменационных вопросов связана с изменениями в правилах дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Также изменения в экзаменационных билетах касаются правил о времени действия знаков "Стоянка запрещена по четным/нечетным числам месяца", зоны действия знака "Остановка запрещена" при совмещении его с желтой линией горизонтальной разметки, применения новой информационной световой секции в виде силуэта пешехода и стрелки с сигналом белого цвета.

Ранее "Областная газета" подробнее рассказывала о поправках в ПДД, которые устанавливают, с какой скоростью и где можно ездить на средствах индивидуальной мобильности, а также в каких местах разрешено парковаться.