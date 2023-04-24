В Госдуме хотят разрешить тонировать передние боковые стекла автомобилей

Авторы инициативы считают, что возможно тонирование передних боковых стекол автомобилей. Фото: Галина Соловьева

В Госдуму готовятся внести законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают отмену штрафа в 500 рублей за тонирование передних боковых стекол автомобиля. С такой инициативой выступила фракция ЛДПР.

Парламентарии поясняют, что тонировка передних боковых стекол разрешена во многих странах. Она служит защитой от прямых солнечных лучей, которые негативно сказываются на зрении водителя. Также тонировка снижает температуру нагрева в салоне автомобиля.

В документе отмечается, что многие водители из-за экономии не пользуются кондиционером, так как он увеличивает расход топлива. Это отрицательно сказывается на самочувствии автомобилистов. Авторы законопроекта считают, что у водителей должна быть возможность установки тонировки на передние боковые стекла. При этом лобовое стекло должно оставаться без затемнений, отмечают парламентарии.

"Необходимо, чтобы осталась возможность просматривания салона извне с целью определения ситуаций, которые могут быть потенциально опасными. Нередки случаи, когда водителям требуется срочная медпомощь либо когда они сами демонстрируют неадекватное поведение, и в таких случаях инспекторы ГИБДД должны иметь возможность выявлять и пресекать подобные ситуации", — указано в документе, сообщают "Известия".

Авторы законопроекта отмечают, что он подготовлен для более комфортного передвижения водителей, но при этом контроль со стороны уполномоченных органов сохраняется.

Напомним, МВД добавило вопросы об использовании электросамокатов в экзамен на водительские права.