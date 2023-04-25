В Екатеринбурге на 2 дня изменится схема движения трех автобусных маршрутов

Объезд будет организован по улицам 2-я Новосибирская — Умельцев — Городская — Чемпионов. Фото: Галина Соловьева

Схема движения автобусных маршрутов № 53, 077, 57А изменится на период с 22:00 28 апреля по 12:00 1 мая 2023 года. Причина — реконструкция улично-дорожной сети и строительство трамвайной линии на улице 2‑й Новосибирской.

Объезд будет организован по улицам: 2-я Новосибирская — Умельцев — Городская — Чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Временно отменяются остановки "2-я Новосибирская" в оба направления, "Энерготехникум" в направлении к Ритейл-парку. Переносится остановка "Чемпионов" в направлении от Ритейл-парка. Вводятся остановки: "Умельцев", "Ротная", "Городская", "поселок Совхозный".

Временная схема движения автобусных маршрутов будет такой:

№ 53, 077: Нескучная — Лучистая — Любви — Золотистый бульвар — Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

№ 57А: Чемпионов — Городская — Умельцев — 2-я Новосибирская — Окружная — далее по маршруту.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге изменится маршрут автобуса № 54.

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