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Общество / Авто и транспорт
26 апреля 2023, 16:39

В Екатеринбурге на 24% возросло количество поездок по единому городскому тарифу

Электричка

Полная стоимость поездки по единому городскому тарифу на электричке в Екатеринбурге составляет 35 рублей. Фото: Галина Соловьева

Поездки на электричках в черте Екатеринбурга по единому городскому тарифу (ЕГТ) стали востребованы среди жителей. Количество поездок по ЕГТ увеличилось на 24%.

С конца февраля, когда стал действовать тариф, пригородные поезда перевезли 65 000 пассажиров в зоне действия ЕГТ, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего на различных маршрутах, которые входят в периметр станций, где действует единый городской тариф, курсируют 142 электрички. В границы ЕГТ входят станции и остановки:

  • Екатеринбург-Пассажирский,
  • ВИЗ,
  • Электродепо,
  • Екатеринбург-Сортировочный,
  • Огородная,
  • Шувакиш,
  • Палкино,
  • Северка,
  • Палкино (Дружинино),
  • Перегон,
  • 1639 км,
  • Первомайская,
  • Шарташ,
  • Лесотехническая,
  • Ботаническая,
  • Уктус,
  • Вторчермет,
  • Керамик,
  • 21 км (Полевской),
  • Сысерть,
  • Шабровская,
  • Приисковый,
  • Путевка,
  • Чапаевская,
  • Чапаевская II,
  • Лечебный,
  • Компрессорный Завод,
  • Кольцово,
  • Аэропорт Кольцово,
  • Большая Поляна (ранее 1826 км),
  • Исток,
  • Хуторята,
  • Глубокое,
  • Аппаратная,
  • Березит.

Единовременно пригородные поезда могут перевезти больше 250 пассажиров, это актуально в вечерние и утренние часы пик. Наиболее популярным стал маршрут Компрессорный завод — Первомайская. С окраины Екатеринбурга до центра пассажиры добираются в среднем за 15-20 минут. На других видах транспорта дорога занимает больше часа. Около 12 минут уходит у жителей Лечебного, чтобы добраться на электричке до остановки Чапаевская. Также спросом пользуются городские электрички у жителей микрорайонов Вторчермет и Керамик.  

Напомним, единый городской тариф в электричках Екатеринбурга начал действовать с 24 февраля. Полная стоимость одной поездки без пересадки составляет 35 рублей.

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Областная газета Свердловской области

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