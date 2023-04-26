В Екатеринбурге на 24% возросло количество поездок по единому городскому тарифу

Поездки на электричках в черте Екатеринбурга по единому городскому тарифу (ЕГТ) стали востребованы среди жителей. Количество поездок по ЕГТ увеличилось на 24%.
С конца февраля, когда стал действовать тариф, пригородные поезда перевезли 65 000 пассажиров в зоне действия ЕГТ, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Всего на различных маршрутах, которые входят в периметр станций, где действует единый городской тариф, курсируют 142 электрички. В границы ЕГТ входят станции и остановки:
- Екатеринбург-Пассажирский,
- ВИЗ,
- Электродепо,
- Екатеринбург-Сортировочный,
- Огородная,
- Шувакиш,
- Палкино,
- Северка,
- Палкино (Дружинино),
- Перегон,
- 1639 км,
- Первомайская,
- Шарташ,
- Лесотехническая,
- Ботаническая,
- Уктус,
- Вторчермет,
- Керамик,
- 21 км (Полевской),
- Сысерть,
- Шабровская,
- Приисковый,
- Путевка,
- Чапаевская,
- Чапаевская II,
- Лечебный,
- Компрессорный Завод,
- Кольцово,
- Аэропорт Кольцово,
- Большая Поляна (ранее 1826 км),
- Исток,
- Хуторята,
- Глубокое,
- Аппаратная,
- Березит.
Единовременно пригородные поезда могут перевезти больше 250 пассажиров, это актуально в вечерние и утренние часы пик. Наиболее популярным стал маршрут Компрессорный завод — Первомайская. С окраины Екатеринбурга до центра пассажиры добираются в среднем за 15-20 минут. На других видах транспорта дорога занимает больше часа. Около 12 минут уходит у жителей Лечебного, чтобы добраться на электричке до остановки Чапаевская. Также спросом пользуются городские электрички у жителей микрорайонов Вторчермет и Керамик.
Напомним, единый городской тариф в электричках Екатеринбурга начал действовать с 24 февраля. Полная стоимость одной поездки без пересадки составляет 35 рублей.
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