В Екатеринбурге на 24% возросло количество поездок по единому городскому тарифу

Полная стоимость поездки по единому городскому тарифу на электричке в Екатеринбурге составляет 35 рублей. Фото: Галина Соловьева

Поездки на электричках в черте Екатеринбурга по единому городскому тарифу (ЕГТ) стали востребованы среди жителей. Количество поездок по ЕГТ увеличилось на 24%.

С конца февраля, когда стал действовать тариф, пригородные поезда перевезли 65 000 пассажиров в зоне действия ЕГТ, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Всего на различных маршрутах, которые входят в периметр станций, где действует единый городской тариф, курсируют 142 электрички. В границы ЕГТ входят станции и остановки:

Екатеринбург-Пассажирский,

ВИЗ,

Электродепо,

Екатеринбург-Сортировочный,

Огородная,

Шувакиш,

Палкино,

Северка,

Палкино (Дружинино),

Перегон,

1639 км,

Первомайская,

Шарташ,

Лесотехническая,

Ботаническая,

Уктус,

Вторчермет,

Керамик,

21 км (Полевской),

Сысерть,

Шабровская,

Приисковый,

Путевка,

Чапаевская,

Чапаевская II,

Лечебный,

Компрессорный Завод,

Кольцово,

Аэропорт Кольцово,

Большая Поляна (ранее 1826 км),

Исток,

Хуторята,

Глубокое,

Аппаратная,

Березит.

Единовременно пригородные поезда могут перевезти больше 250 пассажиров, это актуально в вечерние и утренние часы пик. Наиболее популярным стал маршрут Компрессорный завод — Первомайская. С окраины Екатеринбурга до центра пассажиры добираются в среднем за 15-20 минут. На других видах транспорта дорога занимает больше часа. Около 12 минут уходит у жителей Лечебного, чтобы добраться на электричке до остановки Чапаевская. Также спросом пользуются городские электрички у жителей микрорайонов Вторчермет и Керамик.

Напомним, единый городской тариф в электричках Екатеринбурга начал действовать с 24 февраля. Полная стоимость одной поездки без пересадки составляет 35 рублей.

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