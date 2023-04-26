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Общество / Авто и транспорт
26 апреля 2023, 18:05

​Ветераны Великой Отечественной войны смогут весь май бесплатно ездить на пригородных поездах

Ветераны

С ветераном Великой Отечественной войны без оплаты может проехать один сопровождающий. Фото: Павел Ворожцов

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ), а также их сопровождающие в период с 29 апреля по 31 мая 2023 года смогут ездить на пригородных поездах бесплатно. Акция действует на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и ХМАО-Югры.

Бесплатные билеты оформляются во всех пригородных кассах и поездах на основании документов, удостоверяющих личность, и права на льготу (удостоверение участника или инвалида ВОВ, удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда"), сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны относятся к категории федеральных льготников. Они могут ездить на пригородных поездах без оплаты, также вправе отказаться от пакета социальных услуг и получать взамен денежную компенсацию. В этом году воспользоваться бесплатным проездом смогут все ветераны, включая тех, кто ранее отказался от пакета социальных услуг.

Напомним, ветеранам Великой Отечественной войны также будут доступны бесплатные перелеты.

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Областная газета Свердловской области

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