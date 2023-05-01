В Свердловской области к 2030 году построят 10 новых газозаправочных станций

Свердловская область увеличивает применение метана в регионе в качестве экологичного топлива. Фото: Алексей Кунилов

До 2030 года на Среднем Урале будут построены 10 новых станций для заправки транспорта метаном. В Свердловской области реализуется проект по развитию газозаправочной инфраструктуры, который отвечает задачам нацпроекта "Экология".

Работу ведут "Газпром газомоторное топливо" и Агентство по привлечению инвестиций региона. Оно было создано по поручению губернатора Евгения Куйвашева Свердловской области при министерстве инвестиций и развития региона в качестве помощи бизнесу.

"В правительство Свердловской области регулярно поступает информация о востребованности газомоторного топлива, а также о готовности транспортных организаций его применять. В 2023–2025 годы единый оператор по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива "Газпром газомоторное топливо" планирует построить пять объектов, а в последующие — планомерно увеличивать их число. Сейчас Агентство подбирает подходящие площадки под будущие станции", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Сейчас на Среднем Урале создана сеть из 17 газозаправочных станций, которые дополнят еще 10 новых объектов. По оценкам единого оператора, на первом этапе в строительство станций будет вложено больше миллиарда рублей. Планируется создать не меньше 60 новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область увеличивает применение метана в регионе в качестве экологичного топлива. За последние 10 лет губернатор Евгений Куйвашев смог привлечь средства из федерального бюджета на приобретение для региона более 300 автобусов, работающих на газомоторном топливе. 169 единиц были куплены для Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу — 2018. Еще 117 машин приобретены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". 17 автобусов купили для Нижнего Тагила.

Напомним, сегодня между Асбестом и Заречным запустили новый автобусный маршрут.