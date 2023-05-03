"Эшелон Победы" ждут сегодня в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле

Ретропоезд воссоздает атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами радости и под звуки оркестра встречали поезда Победы. Фото: пресс-служба Свердловской железной дороги

Сегодня, 3 мая, "Эшелон Победы" ждут в Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле. Накануне ретропоезд сделал остановку на станции Кузино Свердловской области.

По железнодорожной магистрали через Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области, ХМАО-Югру и ЯНАО курсируют два ретропоезда на паровозной тяге. На станциях все желающие могут зайти в вагоны, сделать памятное фото и послушать экскурсию. А в одном из эшелонов уральцы увидят "вагон памяти", где собраны фотографии участников войны. Пополнить композицию можно будет и фотографией своего родственника-фронтовика.

4 мая поезд встретят в Невьянске, Богдановиче и Верх-Нейвинске. А 5 мая к 9 утра он прибудет в Екатеринбург. Последнюю остановку в регионе эшелон сделает 12 мая в 15:50 в Качканаре.

Напомним, "Эшелон Победы" — это проект Свердловской железной дороги к 78-й годовщине Великой Победы. В составе поезда можно увидеть солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню, вагон-электростанцию. Точно такой же состав эксплуатировали в годы Великой Отечественной войны. Реконструкция призвана воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами под звуки оркестра встречали поезда Победы. Увидеть ретропоезд своими глазами смогут жители более 20 населенных пунктов области.

Подробное расписание остановок ретропоезда опубликовано на сайте СвЖД.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале вводят дополнительные туристические и пригородные поезда.

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