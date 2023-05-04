По губернаторскому маршруту Екатеринбург — Качканар отправился десятимиллионный пассажир на "Ласточке"

Десятимиллионным пассажиром "Ласточки" на маршруте Екатеринбург — Качканар стала студентка Дарья Громозова. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня электропоезд "Ласточка" перевез десятимиллионного пассажира по маршруту Екатеринбург — Качканар. Этот и еще четыре новых маршрута были введены в регионе по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Благодаря чему зафиксирован существенный рост количества пассажиров.

Десятимиллионным пассажиром "Ласточки", следующей из Екатеринбурга в Качканар, стала студентка Дарья Громозова. Она постоянно пользуется скоростными электричками, сегодня она купила билет домой в Нижний Тагил. Пассажирке вручили подарки. Представили Свердловской железной дороги и Свердловской пригородной компании подарили студентке сертификат на безлимитные поездки в "Ласточках", курсирующих по территории Свердловской области.

"Ласточки пользуются успехом у жителей нашей области. Например, населенность поездов от Качканара до Бокситов составляет около 80%. Что интересно, мы анализировали автобусные перевозки, и на них не регистрировалось значительное сокращение пассажиропотока. Это значит, что на общественный транспорт пересели люди, которые раньше им не пользовались. Это здорово. Значит нам удается привлекать людей на регулярные пассажирские перевозки", — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин.

Первые "Ласточки" на Среднем Урале были запущены по 8 маршрутам в ноябре 2015 года. Пассажиры оценили комфорт поездов, скорость и безопасность. Данный показатель является ключевым. Так как именно железнодорожные перевозки являются для передвижения пассажиров одним из самых безопасных видов транспорта, их развитие служит достижению целей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

За несколько лет маршрутная сеть скоростных электричек в Свердловской области увеличилась более чем в 3 раза. Ежегодный прирост пассажиров составляет 15–20%.

"В 2022 году мы перевезли на 24% пассажиров больше за счет того, что у нас появились новые направления, мы стали охватывать больше городов Свердловской области. В прошлом году поехали в Качканар, Красноуфимск. В этом году запустили поезд на Североуральск. И это стал самый протяженный маршрут в России, который пользуется большой популярностью", — рассказал заместитель начальника Свердловской железной дороги Алексей Гребенкин.

Около 7 тысяч пассажиров ежедневно пользуются "Ласточками" на Среднем Урале. Абсолютный суточный рекорд был поставлен 28 апреля, тогда электрички перевезли 10,3 тысячи человек. В Свердловской области "Ласточки" задействованы на 31 маршруте.

"В рамках развития проекта "Наземное метро" каждый пассажир в пределах Екатеринбурга может проехать на любых пригородных поездах за 35 рублей. Мы развиваем цифровые технологии, интернет-продажи и работу мобильных сервисов. Если раньше онлайн продавалось около 8% билетов, то сегодня доля таких продаж превышает 60%", — сообщил генеральный директор АО "Свердловская пригородная компания" Павел Кутловский.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с рабочим визитом посетил Красноуфимск. В муниципалитет глава региона прибыл на пригородном поезде "Ласточка".

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