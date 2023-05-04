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Общество / Авто и транспорт
4 мая 2023, 16:14

В Ленинском районе Екатеринбурга перекроют движение по трем улицам

Дорожный знак

Движение будет перекрыто по улицам Уктусской, Громова, Автономных Республик и переулку Федорова. Фото: Владимир Мартьянов

В Ленинском районе Екатеринбурга ограничат проезд по улицам Уктусской, Громова и Автономных Республик, а также переулку Федорова, сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Уктусской с 10 мая движение перекроют от дома № 47 до улицы Отто Шмидта. На участке проведут работы по модернизации тепловых сетей. Ограничения будут действовать по 30 июня.

С 15 мая по 15 июня закроют улицу Громова. Движение ограничат на участке от здания № 28 на улице Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина. Здесь планируют построить сети водоотведения.

Движение транспорта с 22 мая по 30 сентября будет закрыто на улице Автономных Республик и по переулку Федорова из-за реконструкции дорог.

Напомним, с 6 мая в центре Екатеринбурга перекроют движение трамваев.

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Областная газета Свердловской области

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