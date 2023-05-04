10 миллионов за восемь лет: новый рекорд «Ласточки»

Дарья (у окна) поехала домой на «Ласточке» Екатеринбург – Качканар. Это один из самых востребованных маршрутов. Фото: Павел Ворожцов

Вчера на железнодорожном вокзале Екатеринбурга чествовали 10-миллионого пассажира скоростного электропоезда «Ласточка». Им стала жительница Нижнего Тагила Дарья ГРОМОЗОВА. Девушку поздравили заместитель областного министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий БРУСЯНИН и заместитель начальника Свердловской железной дороги Алексей ГРЕБЕНКИН. Они вручили Дарье сертификат на безлимитный проезд на «Ласточке».

Дарья Громозова учится в Челябинском госуниверситете физической культуры и в будущем планирует стать тренером по художественной гимнастике. Тагильчанка купила билет на «Ласточку» до родного города, чтобы вместе с родными отметить предстоящий День Победы.

– Если честно, я до сих пор в легком шоке! Такой прием, такой подарок – я очень рада! – улыбаясь, говорит она. – Конечно, буду и впредь ездить на «Ласточке». Неоднократно убеждалась, насколько это комфортный, безопасный и быстрый вид транспорта. И он очень востребован у свердловчан.

10-миллионная пассажирка «Ласточки» Дарья Громозова с подарком от СвЖД – сертификатом на безлимитные поездки на электропоезде. Фото: Павел Ворожцов

Дмитрий Брусянин и Алексей Гребенкин, поздравляя Дарью, отметили, что спрос на «Ласточку» у жителей Свердловской области действительно высокий.

– Заполняемость электрички до Качканара, Бокситов уже превышает 80 процентов. Наблюдается рост пассажиропотока и по другим направлениям – Красноуфимск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский. При этом массового оттока пассажиров с автобусного сообщения тоже нет. Это означает, что на «Ласточку» приходят новые люди, которые раньше вообще не пользовались никаким транспортом, кроме личных авто, – сказал Дмитрий Брусянин.

Нарасхват Маршрут «Ласточки» от Екатеринбурга до Бокситов (Североуральский ГО), запущенный в январе 2023 года по поручению губернатора Евгения Куйвашева, стал самым востребованным у свердловчан. Заполняемость рейсов превышает 85 процентов. По словам главы Североуральска Светланы Мироновой, только за март электричкой воспользовались почти 22 тысячи человек, из них почти три тысячи – жители Североуральска. Данные за апрель сейчас подсчитываются.

– Электропоезда «Ласточка» начали курсировать в Свердловской области в ноябре 2015 года. С этого времени пассажиропоток на них вырос в три с лишним раза, ежегодный прирост составил 10–15 процентов. Сейчас ежесуточно электропоездом пользуются семь тысяч человек, причем большинство из них приобретают билеты с помощью мобильных приложений, – добавил Алексей Гребенкин.

Ежедневно «Ласточки» совершают рейсы до Серова (через Нижний Тагил и Кушву), Шалю (через Первоуральск и Кузино), Каменска-Уральского, Качканара, Красноуфимска и Бокситов (Североуральский ГО). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с середины апреля составы начали готовить к летнему сезону: специалисты проверяют в них системы вентиляции и обеззараживания воздуха, громкой связи, освещения, санитарных комнат.​ Особое внимание уделяем диагностике силового оборудования, тормозных систем, колесных пар, автосцепных устройств.​ Кузова и панели вагонов моются, генеральная уборка проходит и в салонах. Работы пройдут до конца мая и не доставят неудобств пассажирам.

Для электрички – автобус С сегодняшнего дня к железнодорожной станции в поселке Уфимский (Ачитский район) будет подъезжать муниципальный автобус. В 22:38 он будет встречать пассажиров «Ласточки», следующих по маршруту Екатеринбург – Красноуфимск, и доставлять их в поселки Заря, Ачит, Русский Потам. Как сообщил глава Ачитского ГО Дмитрий Верзаков, автобус запущен по многочисленным просьбам жителей, в том числе студентов, которые быстро и с комфортом хотят добираться домой. Рейс будет выполняться еженедельно по пятницам.

В пресс-службе также сообщили, что в летний сезон ожидается наплыв пассажиров в связи с реконструкцией автомобильной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. Чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться, СвЖД планирует назначить дополнительные электрички: Екатеринбург – Ревда и Ревда – Екатеринбург, будет увеличено количество вагонов в поездах из Екатеринбурга до Шали и Дружинино. Для некоторых электричек в направлении Кузино и Шали планируется ввести дополнительные остановки.

Как выяснила «Областная газета», скоростной, безопасный и комфортный электротранспорт во многом стал определять развитие внутреннего туризма. К примеру, в Нижнем Тагиле пассажиров «Ласточки» прокатили по городу на ретротрамвае. Бесплатная экскурсия по главным достопримечательностям города была организована 29 апреля местным Центром развития туризма и МУП «Тагильский трамвай». По данным Центра, почти 100 человек из Екатеринбурга, Невьянска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы и даже Серова воспользовались этой возможностью. В соцсетях люди высказали пожелание сделать такие туры «выходного дня» регулярными, сейчас этот вопрос обсуждается.

Чуть раньше, 15 апреля, был запущен туристический рейс из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. Здесь пассажиров встретили сотрудники Центра развития туризма и провели пешие экскурсии по городу.

– К нам приехали 130 человек, мы показали наш исторический центр, памятники архитектуры, краеведческий музей, колокольный завод. Эксперимент с «Ласточкой» оказался успешным, – рассказала руководитель Центра Марина Чистякова.

Сейчас такой туристический рейс в Каменск-Уральский действует еженедельно по субботам, и он востребован.

– При предъявлении билета на «Ласточку» можно посетить краеведческий музей и выставочный зал по одной цене, а также купить взрослый билет на речную прогулку на кораблике со скидкой 100 рублей. Смотрим дополнительные варианты разных бонусов для туристов, в летний сезон их будет много, – добавила Марина Чистякова.