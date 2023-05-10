В екатеринбургских микрорайонах Уралмаш и Вторчермет ограничат движение

На улице Победы движение перекроют по нечетной стороне с 19 мая по 15 октября. Фото: Владимир Мартьянов

С 19 мая в Екатеринбурге ограничат движение на улице Победы, а с 22 мая — на улице Ротной, сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Победы для движения транспорта закроют нечетную сторону от улицы Ильича до Индустрии. Ограничения будут действовать с 19 мая по 15 октября. На данном участке проведут ремонт теплотрассы.

Временно перестанет ходить троллейбус маршрута № 30. Для автомобилистов подготовлены пути объезда по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей.

С 22 по 31 мая движение транспорта будет закрыто на улице Ротной. Здесь будут строить газопровод. Транспортные потоки направят по улицам Комбинатской, Предельной и переулку Лечебному.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга из-за ремонта дороги изменится схема движения автобусов.

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