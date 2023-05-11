Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу партию новых белорусских троллейбусов

Новые троллейбусы оснащены системой удлиненного автономного хода. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал Екатеринбургу 10 новых троллейбусов, поставленных из Белоруссии. Глава региона добился, чтобы новый транспорт город получил к 300-летнему юбилею, сообщает департамент информационной политики региона.

На покупку Евгений Куйвашев привлек средства из бюджета более 1,5 миллиарда рублей, в том числе из федерального — 1 миллиард.

"Я очень радуюсь вместе с вами тому, что мы сегодня получили первую партию из 10 троллейбусов. Всего их будет 50. Это уникальные машины, которые работают на удлиненном ходу. В Екатеринбурге развитие комфортной городской среды сегодня один из приоритетных вопросов. И сегодняшнее событие — еще один шаг на этом пути. Я уверен, что в год 300-летия Екатеринбурга такие подарки крайне важны и нужны", — сказал Евгений Куйвашев на церемонии.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Троллейбусы изготовлены на белорусском предприятии "Белкоммунмаш". Современные машины оснащены системой удлиненного автономного хода. Это позволит использовать троллейбусы в тех районах Екатеринбурга, где нет контактной сети. Общественный транспорт направят на обслуживание маршрутов, где ожидается рост пассажиропотока.

Новые троллейбусы задействуют на маршрутах:

№ 1 "Химмаш" — "Железнодорожный вокзал" (для повышения регулярности движения);

№ 4 "ст. Динамо" — "Сулимова" (с перспективой продления до Городской клинической больницы № 7);

№ 14 "УНЦ" — "Декабристов" (с перспективой продления в Академический район);

№ 37 "Посадская" — "Академическая" (с планами по организации заезда в микрорайон Университетский).

"Сегодня происходит событие, какого не было уже более 15 лет. Екатеринбург приступил к масштабному обновлению городского электрического транспорта. Это произошло благодаря поддержке президента Российской Федерации, благодаря тому, что губернатор обратился к нему с просьбой о поддержке, и в результате Екатеринбург в свой юбилейный год получил прекрасный подарок. Мы будем по-новому формировать маршрутную сеть, когда получим остальные машины. Комфортную городскую среду сложно представить без комфортного, экологичного, современного электрического транспорта", — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Все троллейбусы низкопольные, они вмещают до 90 человек. Транспорт оснащен системами навигации и связи, видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета пассажиропотока. В салоне оборудованы места для маломобильных пассажиров, встроены системы для зарядки смартфонов.

"Я уверен, что и водителям, и пассажирам транспорт очень понравится и будет служить долгие годы. В добрый путь!" — сказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Тарас Мурог.

Также во время церемонии Евгений Куйвашев вручил 300-тысячную единую социальную карту "Уралочка". Ее обладательницей стала сотрудница ЕМУП "Гортранс" — водитель одного из троллейбусов Елена Сафронова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Карта "Уралочка" является универсальным электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. Она внедрена по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. С помощью "Уралочки" жители получают пособия, зарплату, пенсии, выплаты. Также свердловчане могут оплачивать картой покупки в магазинах, проезд в общественном транспорте со скидкой, жилищно-коммунальные услуги, интернет и мобильную связь в онлайн-банке и мобильном приложении банка-партнера.

Новые троллейбусы вывели на линию сегодня, их задействовали на самых востребованных маршрутах. Поставка остальных единиц транспорта в Екатеринбург ожидается до 31 октября.

Напомним, новые троллейбусы с автономным ходом в Екатеринбурге презентовали в середине апреля.

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