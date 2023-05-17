Закрытие сквозного проезда на участке трассы Пермь — Екатеринбург перенесено

Перекрытие сквозного проезда на трассе у Ревды перенесено на 23 мая. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области перенесли сроки закрытия сквозного проезда с 316-го км по 317-й км по путепроводу на трассе Пермь — Екатеринбург. Ориентировочно участок дороги для движения перекроют с 23 мая, сообщили "Областной газете" в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

"Сегодня пробно перекрыли проезд на 10 минут. Однако, чтобы грузовики наиболее комфортно проходили радиусы поворота, необходимо доработать некоторые моменты. Мы готовы внести корректировки в ближайшие дни", — уточнили в учреждении.

Решение о переносе сроков закрытия путепровода на развязке в районе Ревды по Пермскому тракту согласовано с УГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области.

По данным "Уралуправтодора", после закрытия прямого проезда весь транспорт будет двигаться по съездам развязки по круговому движению. Ожидается, что ограничения будут действовать до осени 2024 года. На участке будет проведен капитальный ремонт проезжей части, ее расширят до 4 полос.

Ранее перекрыть данный участок Пермского тракта планировали с сегодняшнего дня.

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